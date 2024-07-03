التعاون يسهل إجراء معاملات تجارية سلسة وآمنة عبر الحدود للهنود القادمين إلى دولة الإمارات

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتعاون مع شركة المدفوعات الدولية المحدودة "إن بي سي آي إنترناشيونال بايمنتس ليمتد" (NIPL) عن تمكين قبول المدفوعات باستخدام نظام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) ورمز الاستجابة السريعة (QR) عبر محطات نقاط البيع التابعة لـ "نتورك" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم الإعلان عن الشراكة في حدث أُقيم في دبي بحضور سعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كبار ممثلي شركتي "نتورك إنترناشيونال" و"إن بي سي آي إنترناشيونال".

وستسهم هذه المبادرة في تسهيل المعاملات للسياح الهنود عبر شبكة التجار الواسعة التابعة لـ "نتورك إنترناشيونال" في دولة الإمارات. وتمتلك "نتورك إنترناشيونال" أكثر من 200,000 محطة لنقاط البيع عبر أكثر من 60,000 تاجر في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والضيافة والنقل ومحلات السوبر ماركت وغيرها. وسيتم إطلاق قبول نظام واجهة المدفوعات الموحدة تدريجياً، ليغطي مجموعة واسعة من المؤسسات من متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ تناول الطعام، بالإضافة إلى مناطق الجذب السياحي والترفيهي بما في ذلك دبي مول ومول الإمارات.

ويأتي التعاون بين "نتورك إنترناشيونال" و"إن بي سي آي إنترناشيونال بايمنتس ليمتد"، الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، متماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال. ويتوقع أن يصل عدد السياح الهنود القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.8 مليون سائح في عام 2024، بينما تتوقع الإمارات وصول 5.29 مليون سائح من الهند. ويرجع هذا النمو إلى عوامل عدة، بما في ذلك ممارسة الأعمال، ومكان العمل، والسفر للراحة والاستجمام[1].

وتعد واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) أكبر نظام للمدفوعات الفورية في الهند من خلال ما يزيد عن 350 مليون مستخدم نشط، وقد عالج 14.04 مليار معاملة في مايو 2024 فقط. وبتمكين قبول واجهة المدفوعات الموحدة من خلال محطات نقاط البيع التابعة لها، ستوفر "نتورك إنترناشيونال" طريقة آمنة قائمة على رمز الاستجابة السريعة (QR) لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود. وستتيح هذه الخطوة للسياح الهنود والهنود غير المقيمين الذين لديهم حسابات مصرفية هندية، استخدام واجهة المدفوعات الموحدة لإجراء المدفوعات عبر محطات نقاط البيع التابعة لـ "نتورك إنترناشيونال" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا أن نتعاون مع شركة المدفوعات الدولية المحدودة ’إن بي سي آي إنترناشيونال بايمنتس ليمتد‘ لتعزيز منظومة المدفوعات للهنود الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة أو يعملون فيها. ولا شك أنه من خلال تمكين العملاء من الدفع بالطريقة المفضلة لديهم، فإننا نمضي قدماً في تحقيق رؤيتنا التي تهدف إلى تمكين الشركات والتجار بأحدث تقنيات الدفع وبما يعزز رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستسهم في إتاحة منظومة قوية للمدفوعات الرقمية في الدولة من شأنها زيادة المعاملات غير النقدية".

من جانبه، قال جمال النسّاي، مدير عام خدمات التجار لدى مجموعة "نتورك إنترناشيونال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعد إبرام هذه الشراكة علامة فارقة لشبكتنا الواسعة والممتدة من التجار، والتي ستستفيد بشكل كبير من طريقة الدفع الجديدة. وباعتبارها مزود خدمات معالجة المدفوعات الرائد في المنطقة، ستستفيد ’نتورك إنترناشيونال‘ من إرثها العريق الممتد على مدار 30 عاماً من الابتكار التكنولوجي لتمكين تجارها من قبول تطبيقات الدفع القائمة على استخدام نظام واجهة المدفوعات الموحدة، بما يعزز إمكانية التشغيل المشترك فيما بينهم على مستوى العالم".

وبدوره، قال ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية: "ستسهم شراكتنا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ في تعزيز وجود واجهة المدفوعات الموحدة في دولة الإمارات. وبزيادة قبول الدفع باستخدام هذا النظام عبر التجار في الإمارات، فإننا لا نتيح للسياح والزوار الهنود تجربة دفع سلسة ومألوفة فحسب، بل نعزز أيضاً استخدام حلول الدفع الرقمية المبتكرة على المستوى الدولي. ويجسد هذا التعاون التزامنا بقيادة التقدم التكنولوجي وإنشاء منظومة دفع عالمية أكثر اتصالاً وترابطاً".

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، حيث توفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية و120,000 تاجر.

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[1] https://www.hozpitalityplus.com/read-article/2129_indian-visitors-to-gcc-to-increase-81-by-2024.html