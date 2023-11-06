دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نبتة هيلث، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية النسائية في المنطقة، عن إطلاق "عيادة ما قبل الولادة وعيادة قوس قزح"، وهي أول عيادة من نوعها في المجال في دبي. سيتم عقد حفل الإطلاق في 7 نوفمبر 2023، من الساعة 6 إلى 8 مساءً في عيادة نبتة هيلث، جميرا.

تهدف نبتة هيلث إلى تقديم رعاية ما قبل الولادة الفردية والشاملة، مستندة إلى أحدث الأدلة العلمية، من فترة الحمل حتى ما بعد. هذه الخدمة تشمل عيادة المسبقة للولادة لضمان التواصل المستمر طوال فترة الحمل، ودروس الإعداد للولادة، وزيارات منزلية للقابلة بعد الولادة، بالإضافة إلى عيادة الأم والطفل بعد الولادة. تم تصميم العيادة للتكامل مع رعاية النساء والتوليد، وتعزيز جانبها كجزء أساسي من نهج الرعاية الصحية متعددة التخصصات للنساء. هذا يسمح للنساء اللواتي يمررن بحمل غير معقد الاستفادة من رعاية القبالة بدلاً من الرعاية التقليدية.

عيادة نبتة هيلث تلتزم بتقديم رعاية مستندة إلى الأدلة وغير متحيزة تجاه النساء أثناء فترة الحمل. تم تصميم الخدمة لتكون ميسورة التكلفة ومتاحة لجميع النساء، بفضل خيارات الدفع مثل Tabby، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على النساء للحصول على الرعاية التي يستحقنها.

بناءً على الأدلة العلمية، فإن رعاية القبالة المستمرة تزيد من احتمالية تجربة ولادة إيجابية وتقلل من خطر الولادة المبكرة وفقدان الحمل قبل 24 أسبوعًا والتدخلات في المخاض. تم ترتبط نماذج الرعاية المستمرة التي تُقدمها القابلات بانخفاض معدلات الولادة المبكرة (بنسبة 24٪)، وفقدان الأجنة قبل وبعد 24 أسبوعًا، ووفيات الأطفال حديثي الولادة، وانخفاض احتمال فقدان الأطفال بشكل عام (بنسبة 16٪). هذه النماذج أيضًا تعزز من تقليل التدخلات وتشجيع النساء على مشاركة تجارب رعاية إيجابية. النساء يُفضلن النهج الشخصي الذي توفره هذه النماذج، مما يعزز الثقة والتمكين في العلاقات بين النساء والقابلات.

نبتة هيلث ملتزمة بتحسين جودة الرعاية المقدمة في فترة الولادة وجعلها ميسورة التكلفة، مع التركيز على تعزيز الرفاهية العاطفية للآباء. حدث Midwifery Care & Rainbow Clinic يبرز التفاني الذي تقدمه الشركة لتحقيق تأثير إيجابي على صحة الأمهات والأطفال.

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نبذة عن "نبتة هيلث":

"نبتة هيلث" هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية للنساء يقع مقرها في دبي، وهي مكرسة لتمكين المرأة من الاهتمام بصحتها من خلال حلول الرعاية الصحية الشاملة والشخصية التي يسهل الوصول إليها. نهدف إلى دمج تقديم الرعاية الصحية عبر الإنترنت بصورة مناسبة مع الخبرة داخل العيادات، مما يضمن حصول النساء في دبي على أفضل رعاية ممكنة.

الخدمات الأساسية لشركة "نبتة هيلث" هي:

· الاشتراكات: رعاية قائمة على الاشتراك تربط النساء بسلاسة بخدمات الرعاية الصحية الشخصية وإمكانية الوصول إلى الرعاية الشخصية الشاملة بشكل مستمر، بما في ذلك فريق رعاية متخصص متعدد التخصصات، وبرامج العافية، وإرشادات التغذية واللياقة البدنية، ودعم الصحة العقلية.

الخدمات داخل العيادة: تمكن المرأة من الوصول إلى العيادات الحديثة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعمل بها متخصصون في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة لإجراء فحوصات شاملة وتشخيصات واستشارات متخصصة.

تمكن المرأة من الوصول إلى العيادات الحديثة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعمل بها متخصصون في الرعاية الصحية من ذوي الخبرة لإجراء فحوصات شاملة وتشخيصات واستشارات متخصصة. الخدمات عبر الإنترنت: تمكن المرأة من الحصول بسهولة على موارد الرعاية الصحية، والاستشارات الافتراضية، والتتبع الصحي، وسوق المنتجات الصحية، والمحتوى التعليمي عبر منصتنا السهلة الاستخدام عبر الإنترنت (الويب والهاتف المحمول).



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