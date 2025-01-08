الرياض، المملكة العربية السعودية: تُعلن شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، وهي المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بعد الانتهاء الناجح لعملية الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح"). ويمكن تداول أسهم الشركة الآن تحت رمز المؤشر .4193

تألف الاكتتاب من طرح 34,650,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تم تخصيص 90٪ منها للمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة"). وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بحوالي 169 مليار ريال سعودي (حوالي 45 مليار دولار أمريكي) ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 139.4 مرة، مستعرضًا إقبالا قويا من المستثمرين. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد 3,465,000 سهم، ما يمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى 418,116 مكتتب بقيمة إجمالية بلغت 908 مليون ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 7.5 مرة.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري للاكتتاب المعلن عنه سابقا، مع وصول متحصلات الطرح إلى 1.21 مليار ريال سعودي مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 4 مليار ريال سعودي.

بهذه المناسبة، صرّح عمر العليان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، قائلاً:

"يمثل اليوم محطة فارقة في مسيرة شركة نايس ون مع إدراجنا الرسمي في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وبذلك، أصبحنا أول شركة مليارية (يونيكورن) في مجال التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق المالية السعودية، ما يُعد دليلًا واضحًا على التزام فريقنا المتميز، وثقة عملائنا، ودعم مستثمرينا. وهذا الإنجاز لا يقتصر على شركة نايس ون فحسب، بل يعكس حيوية وازدهار قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة ككل. ومع انطلاقنا في هذا الفصل الجديد، نجدد التزامنا بدفع عجلة الابتكار، وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا، وبناء قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل."

من جانبه، قال عبد الرحمن العليان، الرئيس التنفيذي للتسويق والشريك المؤسس للشركة:

"تشكل هذه اللحظة تتويجًا لرحلة شركة نايس ون، التي بدأت كفكرة طموحة وتحولت إلى أول شركة تقنية يونيكورن تُدرج في السوق الرئيسية لتداول السعودية. هذا الإنجاز يعكس التزامنا العميق بفهم احتياجات عملائنا وتلبيتها بفعالية، بالإضافة إلى استثمارنا المستمر في الابتكار الرقمي وبناء جسور الثقة مع شركائنا ومستثمرينا. ونحن في غاية الحماس لمواصلة ريادة قطاع الجمال والعناية، وتوسيع نطاق خدماتنا، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل تجارة التجزئة داخل المملكة وخارجها."

-انتهى-

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يرجى زيارة https://ipo.niceonesa.com

تفاصيل الاتصال

شركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني – استفسارات الطرح media@niceonesa.com

المستشارين الماليين ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية المجموعة المالية هيرميس السعودية سعود الطاسان الرئيس التنفيذي +966 0112938048 contact-ksa@efg-hermes.com شركة الأهلي المالية زيد الغول مدير تنفيذي، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية + 966 (92)0000232 snbc.cm@alahlicapital.com

مدير الاكتتاب شركة الأهلي المالية زيد الغول مدير تنفيذي، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية + 966 (92)0000232 snbc.cm@alahlicapital.com

إنستنكتيف بارتنرز – استعلامات الإعلام ماثيو سمولوود شريك إداري +971 52 193 7883 matthew.smallwood@instinctif.com جوان جوزيف شريك مساعد +971 58 257 5490 joann.joseph@instinctif.com

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها عن جميع المعلومات. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقته أو على صحته أو اكتماله لأي غرض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. وتخلي كل من الشركة والمستشار المالي وتابعيهم مسؤولياتهم صراحة عن أي التزام، أو تعهد بإضافة معلومات، أو تحديث، أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يعتبر نشر هذا الإعلان التزام من جانب الشركة أو المستشار المالي لإتمام عملية الطرح، ولا يعتبر توصية من جانب الشركة أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مشار إليها فيه. ولا تفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون توزيع هذا الإعلان مقيدًا بموجب القانون في بعض الدول، وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكًا لأنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

لا يمثل هذا الإعلان عرضًا لبيع أسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا، أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. إن عرض وبيع أسهم الطرح المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب أنظمة الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة باستثناء المملكة.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة (ويشار إليها فيما يلي بـ "قواعد الطرح") الصادرة عن الهيئة، علمًا بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات ملزمة بشراء أسهم أو الاكتتاب في الطرح. يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان فقط على عرض معلومات أساسية عن الطرح، ولا يمكن أن يعد هذا الإعلان عرض أو دعوة، أو أساس لاتخاذ قرار الاكتتاب في الطرح. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساسًا فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الطرح المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعدة باللغة العربية المعتمدة من الهيئة والصادرة عن الشركة (ويشار إليها فيما يلي بـ "نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقًا للمادة 31 من قواعد الطرح، سوف تتوفر نسخ من نشرة الإصدار بعد نشرها على موقع الشركة الإلكتروني (https://ipo.niceonesa.com) والهيئة عبر موقعها (www.cma.org.sa)، والسوق المالية السعودية عبر موقعها (www.saudiexchange.sa)، وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشاريَن المالييَن، المجموعة المالية هيرميس السعودية (www.efghldg.com) وشركة الأهلي المالية (www.alahlicapital.com).

ولا يُمثّل هذا الإعلان وثيقة طرح تحقيقاً لأغراض قواعد الطرح، ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. ولا تتحمل الهيئة ولا السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو التعويل على أي جزء منه.

وقد يشتمل هذا الإعلان على إفادات ذات دلالة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. ويمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية من خلال استخدام مفردات تشير إلى المستقبل، مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة، أو عند التطرق للاستراتيجية، أو الخطط، أو الأهداف، أو الأحداث، أو الأهداف المستقبلية. وإن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، أو نتائج العمليات ،أو المركز المالي ،أو السيولة، أو الاحتمالات المستقبلية ،أو النمو، أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك بين أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها تحديدًا، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة. للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الإصدار. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت من خلالها، ويخلي كل من الشركة والمستشار المالي وشركاته التابعة مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا الإعلان أو مراجعتها أو تنقيحها سواء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إلى ذلك.

وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يُشكل هذا الإعلان توصية متعلقة بالطرح، ولا تعهد بأي حال من الأحوال. وإن شراء أسهم الطرح التي يتطرق لها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في خسارة جميع الأموال المستثمرة. لذا يجب على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام بهذه الاستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في هذا النوع من الاستثمارات، ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

ويعمل المستشار المالي حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلًا له فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائه المعنيين، كما لن يتحمل المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح، أو محتوى هذا الإعلان ،أو أي صفقة ،أو ترتيب، أو أي مسألة أخرى مشار إليها في الإعلان.

وقد أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان، وهي وحدها المسؤولة عنه. ولا يقبل المستشار المالي أو أي من شركاته التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم، أو مستشاريهم، أو وكلائهم أي مسؤولية أيًا كانت، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو بصيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ بشكل آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة، الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح ذات الصلة بالطرح بصفتهم أصيلا، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة بالطرح أو خلافه، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبالتالي، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار، أو طرح، أو اكتتاب، أو استحواذ، أو تخصيص، أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو شركاته التابعة التي تعمل بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من شركاته التابعة الدخول في اتفاقيات تمويلية (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي وأي شركاته التابعة الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي المستشار المالي الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو التعاملات بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي.