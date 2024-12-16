الرياض، المملكة العربية السعودية: تُعلن شركة نايس ون للتسويق الإلكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 169 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي 139.4 مرة.

من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب لشريحة الأفراد يوم الثلاثاء 23/06/1446هـ (الموافق 24/12/2024م) وتنتهي في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء الموافق 24/06/1446هـ (الموافق 25/12/2024م).

تفاصيل الطرح

تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج.

ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.

عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 34,650,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") من خلال بيع 29,150,000 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 5,500,000 سهماً عادياً ("الأسهم الجديدة") من خلال زيادة رأس المال.

تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين – بالتنسيق مع الشركة – تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31,185,000 سهماً من أسهم الطرح تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين في جميع الأحوال 4,331,250 سهماً من أسهم الطرح. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 26,853,750 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة المستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.

فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية.

كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب") فيما يخص الطرح.

تمثل شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ “الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

لمزيد من المعلومات حول الطرح، يرجى زيارة https://ipo.niceonesa.com

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