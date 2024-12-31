الرياض، المملكة العربية السعودية: تُعلن شركة نايس ون للتسويق الإلكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريالاً سعودياً للسهم الواحد ("سعر الطرح النهائي")، وتغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 139.4 مرة؛ تمت عملية اكتتاب الأفراد خلال الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر 2024. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد 3,465,000 سهم، ما يمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى 418,116 مكتتب بقيمة إجمالية بلغت 908 مليون ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 7.5 مرة.

خصصت الشركة 8 أسهم كحد أدنى لكل شخص من شريحة المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 0.5313%.

وبناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31,185,000 سهماً، تمثل ما يعادل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح. شريطة ألا ينطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 4,331,250 من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 26,853,750 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين.

تفاصيل الطرح

تحديد سعر الطرح النهائي عند 35 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. مما يجعلها أول شركة "يونيكورن" في مجال التكنولوجيا تُدرج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتجاوز 4 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي) عند وقت الإدراج. مما يجعلها أول شركة "يونيكورن" في مجال التكنولوجيا تُدرج في السوق الرئيسية لتداول السعودية. من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر بعد الإدراج مباشرةً 30% (34,650,000) من إجمالي أسهم الشركة (115,500,000).

سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

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