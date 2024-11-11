· "الدناصوري": إطلاق ألانا يضيف إلى سلسلة النجاحات التي تشهدها الشركة بعد تصاعد وتيرة أعمالها وحصد ثقة العملاء والمستثمرين

· "فرج": استمرار عمليات البناء بشكل دائم على مدار العام، أثمر عن تحقيق نمو غير مسبوق في حجم أعمال الشركة ووصول نسبة الإنجاز في مشروع "NAIA WEST" إلى 70%

القاهرة، أطلقت شركة "نايا" للتطوير العقاري، وحدات "ألانا" السكنية الفاخرة كمرحلة جديدة داخل مشروعها "NAIA WEST - نايا ويست" بمدينة الشيخ زايد الجديدة، استمرارًا لتعزيز توسعات ونمو مشروعات الشركة في السوق العقارية المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركة بمناسبة الإعلان عن المشروع الجديد، داخل مقر الشركة بالشيخ زايد، وبحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام.

وتضم "ألانا" وحدات متنوعة المساحات تبدأ من 135 إلى 175 مترًا مربعًا بعدد 496 وحدة سكنية، كما تحتوي على "كلوب هاوس" على مساحة 6021 مترًا مربعًا، حيث تمثل "ألانا" 50% من مشروع "NAIA WEST"، الذي يمتد على مساحة 140 فدانًا بموقع يبعد بنحو دقائق عن قلب مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتصل إجمالي استثماراته إلى حوالي 32 مليار جنيه، كما تقدم وحدات "ألانا" السكنية الفاخرة تنوعًا داخل مشروع "NAIA WEST" الذي تتضمن وحداته مناطق فيلات بشكل أكبر.

قال المهندس/ هشام الدناصوري، رئيس مجلس إدارة شركة "نايا" للتطوير العقاري، إن المشروع الجديد يمثل خطوة نحو تنفيذ استراتيجية الشركة في تقديم أفضل المجتمعات العمرانية المتكاملة، مشيرًا إلى أن ذلك يضيف إلى سلسلة النجاحات التي تشهدها الشركة مؤخرًا بعد تصاعد وتيرة أعمالها وتوسعاتها التي حصدت ثقة العملاء والمستثمرين، خاصة في مشروع "نايا باي" برأس الحكمة بالساحل الشمالي، في ظل ما تتميز به مشروعات الشركة من خيارات تكنولوجية وتصميمات مبتكرة.

أكد "الدناصوري"، حرص الشركة على التعاقد مع أبرز الشركات العالمية لتقديم مستويات عالية من رفاهية الحياة، حيث تم إسناد عمليات تشطيب وحدات "ألانا" إلى شركة Kyme alchemy، كأحد أبرز الشركات العاملة في مجالات التصميم والديكور، بجانب التعاون مع شركة "رأفت ميلر" الرائدة في مجال التصميم الشامل والاستشارات الهندسية في الشرق الأوسط، لوضع تصميمات فريدة من نوعها للمشروع.

وتابع: "نحرص دائمًا على التعاون مع أفضل الشركاء لتقديم أحدث الخدمات داخل مشروعاتنا استنادًا للرؤية الاستراتيجية للشركة، ونحن بصدد التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات الكبرى لتقديم أحدث خدمات الإنترنت والاتصالات داخل مشروع ألانا لتكون متكاملة الخدمات".

ومن جانبه، أكد محمد فرج، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري بشركة "نايا" للتطوير العقاري، التزام الشركة بتنفيذ جميع مراحل مشروعاتها، خاصة في ظل ما تتسم به أعمال شركة "نايا" من سرعة الإنجاز واستمرار عمليات البناء بشكل دائم على مدار العام، وهو ما أثمر عن تحقيق نمو غير مسبوق في أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز في مشروع "NAIA WEST" إلى حوالي 70%، كما حققت أعمال البناء مستويات متقدمة بلغت نسبتها 55%، مقابل 35% بالنسبة لتشطيبات الواجهة.

وأشار "فرج"، إلى أن وحدات "ألانا" حققت مبيعات ضخمة بلغت ملياري جنيه قبل الإعلان عن طرحها بشكل رسمي بما يؤكد حجم الطلب الضخم على منتجات الشركة ومدى جودتها، خاصة بعد بيع المستهدف بالكامل من مشروع "NAIA WEST" عند طرح مرحلته الأولى في 2023، لافتًا إلى أن سعينا للتعاقد مع أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات في مصر، يهدف إلى توفير خدمة "triple play"، وهي خدمة متطورة متكاملة للاستمتاع بخدمات الإنترنت فائق السرعة وكذلك خدمة البث التليفزيوني الرقمي والتليفون الأرضي".

وأضاف "فرج"، أن "ألانا" تضم مختلف الخدمات التي يحتاجها العميل، حيث تضم منطقة تجارية وحمامات للسباحة ومسارات للدراجات والركض ومنطقة مخصصة للأطفال ومنطقة ترفيهية للعائلات، وسط مساحات شاسعة من الحدائق والبحيرات والمناظر الطبيعية التي تصل نسبتها إلى حوالي 80% من إجمالي مساحة المشروع، الذي يتميز بأعلى درجات الأمان والراحة والخصوصية.

جدير بالذكر أن شركة "نايا" للتطوير العقاري قد أعلنت عن ارتفاع حجم استثماراتها في مصر إلى 46 مليار جنيه، في إطار خططها التوسعية الطموحة خلال المرحلة المقبلة، واستمرارها في تنمية محفظة أراضيها، البالغة حوالي 250 فدانًا، موزعة بين غرب القاهرة ورأس الحكمة بالساحل الشمالي.

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نبذة عن شركة "نايا" للتطوير العقاري

شركة "نايا للتطوير العقاري-Naia Developments" هي إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية والسياحية في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى 46 مليار جنيه، وبمحفظة أراضي تبلغ حوالي 250 فدانًا، والتي استطاعت كسب ثقة العملاء منذ تأسيسها عام 2021، كشركة متخصصة في التطوير العقاري جنبًا إلى جنب 7 شركات شقيقة، كل منها متخصص في مجالات مختلفة، مثل: البناء والمقاولات والأمن والاستثمار المدني والسياحة.

نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تطوير مشروعي "NAIA Bay" برأس الحكمة بالساحل الشمالي و"NAIA West" على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، لتقدم أحدث مفاهيم الحياة العصرية في مشروعاتها العقارية المختلفة، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم كافة عناصر جودة الحياة والرفاهية لمختلف العملاء، وبما يقدم تجارب مختلفة تراعي المتطلبات الحياتية للعملاء واحتياجاتهم الخدمية اليومية جنبًا إلى جنب تشييد أفضل النماذج المعمارية والسكنية وفق تصميمات لأكبر المكاتب الاستشارية العالمية.