الدوحة، قطر: يسرّ ناقلات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال والخدمات البحرية، الإعلان عن توسيع أسطولها الاستراتيجي من خلال إبرام عقد مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية لبناء ست سفن غاز (سفينتين متطورتين لنقل الغاز الطبيعي المسال بسعة تصل إلى 174,000 متر مكعب لكل منهما وأربع سفن حديثة لنقل غاز البترول المسال/ الأمونيا بسعة تصل إلى 88,000 متر مكعب). ومن المقرر تسليم هذه السفن بين عامي 2026 و2027.

تتميز السفن الجديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال بأعلى المواصفات والمعايير الفنية والقياسية والبيئية، والتي ستضمن الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود، وخفض كبير في انبعاثات الكربون، مما يؤكد التزام ناقلات بالتحول نحو حلول الشحن المستدامة والصديقة للبيئة.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لناقلات: "لا شك أن هذا التوسع يعكس عزم شركة ناقلات في التحديث وتقديم خدمات نقل بحري مبتكرة ومرنة بغية تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع شحن الطاقة العالمي. تعزز صفقات بناء السفن الجديدة مكانتنا كجهة رائدة في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال على المستوى العالمي من خلال تقديم خدمات استثنائية عبر الوسائل الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة لنقل الغاز المسال من أجل الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة."

من جهته قال السيد سيونغ يونغ بارك، رئيس شركة إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة ورئيسها التنفيذي للعمليات: "سوف تعزز هذه الفرصة الشراكة المستمرة بين شركتينا بما يعود بالنفع على بلدينا. نؤكد التزامنا التام في الإسهام بأحدث التقنيات والخبرات لضمان نقل أكثر أماناً وكفاءة. نفخر بعلاقتنا المستمرة والممتدة منذ عقود مع ناقلات، ونتطلع إلى تأسيس روابط عمل أوثق تمكّن الطرفين من أخذ زمام المبادرة في ريادة قطاع الغاز."

وعند تسليم السفن الجديدة، سيزداد عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أسطول ناقلات ليبلغ 71 سفينة، وسيرتفع عدد ناقلات غاز البترول المسال إلى 8 سفن. ولا تعني هذه الإضافة الجديدة لأسطول ناقلات دائم التوسع زيادة في القدرة الاستيعابية والمرونة لعملائها الكرام فحسب، بل تعزز أيضاً دور الشركة الرائد في قطاع نقل الطاقة بوصفها شركة رائدة عالمياً في قطاع نقل الغاز المسال وإعادة تبخيره.

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نبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في العام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق حوض السفن وإصلاحها ومرافق تصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

نبذة عن شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة

شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة هي إحدى الشركات الرئيسية التابعة لشركة إتش دي كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية المملوكة لمجموعة إتش دي هيونداي، وقد أظهرت منذ تأسيسها إمكانيات وقدرات بارزة في مجال بناء السفن.

شارك ما يزيد على مليون شخص في الأعمال الإنشائية لحوض السفن التابع للشركة الذي تبلغ مساحته 2,100,000 متر مربع، والذي بدأ تشغيله منذ العام 1992.

وإلى جانب سفن النقل والشحن ذات السعة التخزينية الضخمة التي تصنعها الشركة سنويًا ويناهز عددها 40 سفينة، مثل سفن الحاويات والناقلات الصهريجية وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الأمونيا وغاز البترول المسال وسفن شحن السيارات وناقلات البضائع السائبة، تقوم الشركة أيضًا ببناء سفن حفر نصف غاطسة، ويضطلع قسم المعدات الصناعية لديها بتصنيع مجموعة متنوعة من الرافعات ومركبات نقل البضائع السائبة.