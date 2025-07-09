يعزز هذا الإدراج دور ناسداك دبي كمركز عالمي رائد للإدراج وحلقة وصل بين المُصدِرين الدوليين والمستثمرين

دبي: رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات مزدوجة العملة صادرة عن بنك التنمية الصيني، في صفقة بارزة سترسخ مكانة دبي كمركز دولي استراتيجي لإصدار أدوات الدخل الثابت وتدفق الاستثمارات عبر الحدود.

وأدرِجت السندات في سوق ناسداك دبي وأُضيفت إلى القائمة الرسمية للأوراق المالية المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشمل شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يُحتسب بإضافة 30 نقطة أساس للسعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR)، والثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت عند 2.25%. وقد منحت وكالة "موديز" الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً عند درجة A1، ما يعكس مستوىً متقدماً من الجودة الائتمانية.

وجذب الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، ولا سيما من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتمت تغطية الاكتتاب على الشريحة المقومة باليورو بواقع 15 مرة، وهو أعلى نسبة تغطية تحققها مؤسسة مالية صينية في إصدار عام واحد. أما في الشريحة المقومة بالدولار الأمريكي فقد تمت تغطية الاكتتاب بواقع 3 مرات، بأضيق هامش سعري مضاف إلى السعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR) بالمقارنة مع إصدارات مماثلة لبنوك صينية.

وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل بنوكاً، وجهات سيادية، وصناديق استثمار، ومديري أصول من مراكز مالية بارزة منها سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا. وشكّلت المؤسسات السيادية والمتعددة الأطراف والهيئات الحكومية أكثر من 30% من تخصيصات الشريحة المقومة باليورو.

وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحب بهذا الإدراج لسندات بنك التنمية الصيني مزدوجة العملة في ناسداك دبي، وهي خطوة مهمة تعكس عمق علاقاتنا مع أبرز المؤسسات المالية الصينية. كما يؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال، ويجسد ثقة المستثمرين الدوليين في البنية التحتية المتطورة التي توفرها ناسداك دبي."

ويأتي هذا الإصدار مزدوج العملة في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين. ومنذ استئناف إصداراته الخارجية عام 2015، نجح بنك التنمية الصيني في جمع ما يعادل 42.5 مليار دولار أمريكي عبر إصدارات عامة وخاصة بعملات متعددة، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ودولار هونغ كونغ.

وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة للمُصدِرين الصينيين، حيث تدرج حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي صادرة عن مؤسسات رائدة مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ووزارة المالية الصينية، وحكومة هونغ كونغ. وتجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حالياً 136.2 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن بنك التنمية الصيني

تأسّس بنك التنمية الصيني عام 1994، وهو مؤسسة مالية تنموية مملوكة للدولة. ويضطلع البنك بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية في الصين، مع التركيز على القطاعات الحيوية الرئيسية والمناطق الأقل نمواً. وتتمحور رسالته حول دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز جودة حياة المواطنين، حيث يوائم أولوياته التمويلية مع الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة على المدى المتوسط والطويل. وفي نهاية عام 2024، بلغ إجمالي أصول البنك 18.62 تريليون يوان صيني.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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