دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 2 مليار درهم على شركة "الإنشاءات العربية ذ.م.م"، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروع "ديزاين كوارتر" المبتكر في حيّ دبي للتصميم ويعد أول مجتمع سكني فاخر يقع في الوجهة العالمية للإبداع والتصميم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال بناء "ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم في منتصف عام 2027، ويهدف هذا المشروع الاستثنائي إلى إنشاء وجهة سكنية إبداعية نابضة بالحياة في قلب حيّ دبي للتصميم، ليوفر لسكانه إطلالات خلابة على قناة دبي المائية، وأفق الإمارة الساحر.

ويتكون مشروع "ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم الذي تم الكشف عنه في وقت سابق، من 558 شقة تتراوح بين شقق مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. وتتوزع هذه الشقق على ثلاثة مبان )مبنى منخفض الارتفاع ومبنيان شاهقان( تصل فيما بينها منصة "بوديوم" ذات مناظر طبيعية جميلة تشكل نقطة التقاء نابضة بالحياة تربط سكان المباني الثلاثة لتشكل مركزاً اجتماعياً يحتضن مساحات عمل مشتركة، وصالة ألعاب رياضية داخلية وخارجية، ومرافق للسباحة، ومناطق للشواء، إلى جانب العديد من المناطق الممتعة المخصصة للأطفال.

وسيوفر هذا المشروع للمقيمين فرصة استثنائية للعيش في ما يُعتبر أحد أكثر المراكز الإبداعية حيويةً في العالم، حيث يعد حيّ دبي للتصميم وجهةً مفضلة لأبرز العلامات الإبداعية والمصممين وروّاد الأعمال. كما أنه يضم مجموعة واسعة من متاجر الأزياء الراقية، وصالات العرض الفنية، ونخبة من مؤسسات التصميم والإبداع، بالإضافة إلى توليفة مبتكرة من المطاعم، مما يجعل منه وجهةً رائدةً تزخر بالإبداع والابتكار.

وبهدف إبقاء مشروع "ديزاين كوارتر" في حيّ دبي للتصميم منطقة خالية من السيارات وصديقة للمشاة، سيتم توفير مواقف السيارات للمنطقة السكنية من خلال مستويات تحت الأرض يمكن الوصول إليها بشكل خاضع للمراقبة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يسرنا التعاون مع "شركة الإنشاءات العربية" لتنفيذ أول مشروع سكني في حيّ دبي للتصميم. يقدم مشروع ’ديزاين كوارتر‘ نموذجاً يعكس روح المعيشة وسط بيئة فنية إبداعية، كما يساهم في النمو الاقتصادي للإمارة على المدى الطويل، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040. ويأتي إنشاء هذا المشروع تأكيداً على التزامنا الراسخ بتحفيز الإبداع والابتكار باعتبارهما من أهم محركات التقدم الاقتصادي المستدام".

ومن جانبه، قال حامد ميقاتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإنشاءات العربية: "نحن متحمسون للمساهمة في هذا المشروع الفريد، الذي ينسجم مع المستقبل الاستثنائي المرسوم لمدينة دبي. ولن يقتصر هذا التعاون مع ’مِراس‘على تشييد مشروع سكني وحسب؛ وإنما سنعمل على إرساء منظومة متميزة تعزز الإبداع والابتكار وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة نابضة بالحياة والإبداع".

تتميز "مِراس" بتطوير مجتمعات سكنية تركز على راحة سكانها وسط مناطق رئيسية مخططة بدقة تدعم تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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