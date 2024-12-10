دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق أحدث مرحلة من مشروعها السكني الفاخر "ند الشبا جاردنز". ويؤكد استمرار التوسع في هذا المشروع الذي يشهد طلباً كبيراً، على التزام "مِراس" بتقديم حياة حصرية لعملائها، ترتكز على التكامل السلس بين الراحة والطبيعة والمجتمع.

وتتضمن المرحلة الجديدة مجموعة من المنازل المصممة بعناية فائقة، بما في ذلك منازل تاون هاوس واسعة مكونة من ثلاث غرف نوم وفلل مكونة من أربع وخمس وست وسبع غرف نوم. وقد تم تصميم هذه المساكن لتوفير مزيج مثالي من الخصوصية والأناقة، ما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحثون عن أسلوب حياة فاخر في بيئة هادئة متناغمة مع سحر الطبيعة.

تحظى هذه المجموعة المتميزة من المنازل والفلل بإطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية الخضراء الوارفة وبحيرة يمكن السباحة فيها، وقد صممت بعناية بتخطيطات مفتوحة وأسقف عالية مزدوجة الارتفاع. يقع هذا المجمع السكني الحصري في موقع استراتيجي حول البحيرة ويحد حديقة "سباين بارك" الهادئة، ويوفر مزيجاً متناغماً من الهدوء والحياة الحضرية الحديثة.

يضم مشروع "ند الشبا جاردنز" مجموعة كبيرة من مرافق الترفيه واللياقة البدنية والاسترخاء. وتعزز من جاذبية هذا المجمع طرق مخصصة للمشي، ومسارات للجري وركوب الدراجات، ومنطقة لعب الأطفال إلى جانب ملعب متعدد الرياضات، وحمام سباحة بأمواج، وحديقة مخصصة لممارسة اليوغا، ومزرعة مجتمعية. تتميز جميع المساكن بتصميمات عصرية بخطوط منمقة ومواد طبيعية، ما يخلق مساحات داخلية فسيحة يغمرها الضوء. وتدمج بسلاسة بين الفخامة والوظائف التشغيلية في التفاصيل المعمارية المميزة، مثل اللمسات الحجرية، وأشكال خلايا النحل، والنوافذ البانورامية.

ولتعزيز جاذبية المجمع السكني، سيحتضن "ند الشبا جاردنز" أيضاً الوجهة العصرية الجديدة للتسوق والترفيه "ند الشبا جاردنز مول"، الذي سيتم تشييده على طابقين، ليكون بمثابة بوابة للمناظر الطبيعية المحيطة ضمن المخطط الرئيسي للمجمع، وسيقدم باقة متنوعة من المتاجر الراقية والمطاعم والمقاهي الفاخرة، إلى جانب حضانة للأطفال، ومرافق متطورة للصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى "ويتروز" العلامة البريطانية الشهيرة في قطاع التجزئة والمرخصة من سبينس الإمارات، سيكون المتجر الرئيسي. وسيمثل "ند الشبا جاردنز مول" وجهة التقاء مركزية للسكان لبناء علاقات اجتماعية، وهو ما يتماشى مع رؤية وأهداف مجمع "ند الشبا جاردنز".

يتمتع مشروع "ند الشبا جاردنز" بموقع مثالي على بعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة دبي، ويوفر سهولة الوصول إلى مضمار ميدان لسباق الخيل ومطار دبي الدولي ومجموعة من الوجهات الترفيهية الرئيسية.

تلتزم "مِراس" بمحاكاة مكانة دبي العالمية في مجال العقارات، وتتمتع بمجموعة متنوعة من المشاريع الكبرى والأراضي والعقارات، بما في ذلك عدد من أشهر الوجهات، مثل "بورت دو لا مير"، و"بلو ووترز ريزيدنسز"، و"سيتي ووك ريزيدنسز"، و"نيكي بيتش ريزيدنسز"، و"بولغري ريزيدنسز"، وغيرها. وتقدر "مِراس" التطور والابتكار لتقديم تجارب سكنية استثنائية لعملائها من جميع أنحاء العالم.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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