دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن المخطط السكني الرئيسي الموسع لحي دبي للتصميم، بهدف تحويل الحي إلى واحد من أكثر الأحياء المطلة على الواجهة البحرية جاذبيةً وإبداعاً في دبي. ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة سكنية عصرية مطلة على خور دبي تضم مناطق ثقافية، ومساحات خضراء عامة، وشوارع حضرية للمشاة ضمن مجتمع متكامل يمكّن المواهب العالمية من العيش والعمل والابتكار.

يقع المخطط الموسع لحي دبي للتصميم بين وسط مدينة دبي وخور دبي، ويمتد على مساحة 18 مليون قدم مربع. ويضم المخطط السكني الموسع ، الذي صممته وتطوره "مِراس"، مزيجاً متنوعاً من التجارب السكنية والثقافية والتجزئة والضيافة، بما يعزز طموح دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصميم والابتكار والثقافة، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33). كما تلبي التوسعة السكنية الطلب المتنامي للسوق عقب الأداء القوي للمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، والاهتمام المتزايد من المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن مجمعات سكنية تتمتع بإطلالة على الواجهة البحرية ومتكاملة الخدمات، وتصميم عصري متميز.

ومن أبرز معالم المخطط الرئيسي الجديد "ديزاين لاين"، وهو ممر مظلل بالكامل، ومُخصص للمشاة، ويربط كافة أرجاء حي دبي للتصميم بسلاسة. ينبض هذا الممر بالحياة من خلال أعمال التركيبات الفنية العامة، والأنشطة الإبداعية، والمساحات المجتمعية، والممرات الخضراء المُنسقة، ما يتيح نمط حياة ملائماً للمشي، مع تعزيز هوية حي دبي للتصميم كواحد من أكثر الأحياء الحضرية ابتكاراً في التصميم في دبي. كما يستهدف المخطط الرئيسي الحصول على شهادة الريادة الفضية في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من خلال تعزيز وسائل التنقل المستدامة، وتحسين الربط بين مناطق الحي، والتصميم الموفر للطاقة، والتكامل مع المناظر الطبيعية، بما في ذلك ارتباطه البصري مع خور دبي ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية.

وستشكل خمس مناطق مميزة الطابع الجديد للحي. فعلى طول القناة، ستضم المنطقة الأولى منازل عصرية وفنادق راقية مطلة على ممشى مفعم بالحيوية على الواجهة البحرية. أما المنطقة الثانية التي تُعد القلب الحضري للمجتمع، فستجمع بين المساكن والمتاجر والمطاعم المختارة بعناية إلى جانب بيئة الأعمال العالمية المتخصصة في مجالات التصميم والإبداع في حي دبي للتصميم. وستشكل المنطقة الثالثة النواة الثقافية للحي، مع أماكن مخصصة لفنون الأداء ومنازل متوسطة الارتفاع تُطل على ملعب "دي 3 بول". بينما ستوفر المنطقة "الرابعة بيئة معيشية تركز على الصحة والاسترخاء، تميزها الحدائق والمرافق الرياضية والمناظر الطبيعية المُستوحاة من أشجار القرم، أما المنطقة الخامسة فستكون مركزاً للإبداع تحتضن صالات عرض واستوديوهات ومساحات عمل مصممة على طراز "لوفت" لدعم التعاون والإنتاج الفني.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يشكّل المخطط الرئيسي الموسع لحي دبي للتصميم وتحويله إلى حي إبداعي متكامل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33). ويسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة حي دبي للتصميم كمعيار عالمي للحياة الحضرية التي تتسم بالتصاميم العصرية المبتكرة، وبما يرسخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للاستثمار طويل الأمد وجذب المواهب والابتكار".

ويشهد المشروع زخماً متسارعاً، حيث استقطبت المشاريع السكنية التي أطلقتها "مِراس" مؤخراً في حي دبي للتصميم إقبالاً استثنائياً، بما في ذلك سرعة بيع وحدات مشروع "أتيليس"، وهو مجمّع سكني مطل على الواجهة البحرية يضم 280 وحدة سكنية، والإطلاق الناجح لمشروع "ذي إيديت"، وهو مشروع متميز من ثلاثة أبراج يضم 557 وحدة سكنية عصرية.

وبفضل رؤيتها المتجددة ومشاريعها السكنية الجديدة وهويتها الإبداعية المميزة، سيسهم المخطط الرئيسي الموسع لحي دبي للتصميم في ترسيخ مكانة الحي كأحد أكثر أحياء دبي إلهاماً وابتكاراً في التصميم؛ بوصفه حياً يرسم فيه الإبداع ملامح الحياة اليومية، وملاذاً يجتمع فيه المبدعون من مختلف أنحاء العالم.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

لمزيد من المعلومات:

بيرسون

dubaiholding@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات