دبي، الإمارات : أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق مرحلة جديدة من المشروع السكني المتميز "سيتي ووك كريستلين" المطل على الواجهة البحرية، ويتميز بإطلالات بانورامية خلابة، والذي أُطلق في وقت سابق من هذا العام. يعكس هذا الإطلاق الإقبال الكبير من المستثمرين على "سيتي ووك كريستلين"، بما يعزز مكانة "مِراس" كمطور عقاري يسهم في إعادة تعريف الحياة الحضرية في دبي من خلال مجمعات مصممة بعناية فائقة تهدف إلى توفير أسلوب حياة عصري.

تتألف المرحلة الجديدة من "سيتي ووك كريستلين "، من برجين سكنيين يضمان 198 وحدة سكنية فاخرة، ويقدم مفهوماً راقياً للحياة العصرية. يطل هذا المشروع الطموح على أفق دبي العمراني الساحر، ويضم مجموعة من الشقق العصرية المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس بأربع غرف نوم مع تراسات خاصة، وشقق بنتهاوس بخمس غرف نوم مع مساحات معيشة مزدوجة الارتفاع. حيث صُممت كل شقة لتوفر للسكان ملاذاً هادئاً تحيط به المساحات الخضراء الوارفة ونوافير المياه الهادئة.

وكجزء من أول مجمع سكني مطل على الواجهة البحرية في "سيتي ووك"، تتميز هذه المرحلة الجديدة بأنها تضم قاعة استقبال واستراحة فخمة بارتفاع مزدوج، وقاعة سينما، ونادياً داخلياً مخصصاً للأطفال. علاوة على ذلك، يمكن للمقيمين الاستمتاع بإمكانية الوصول الحصري إلى مجموعة متنوعة من المرافق المجتمعية الخارجية، بما في ذلك مسابح على طراز المنتجعات، وحديقة، وصالات رياضية خارجية، ومناطق لعب للأطفال، وحديقة للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لليوغا، وسينما خارجية، ومسارات للجري وركوب الدراجات، جميعها تنسجم بسلاسة في بيئة رحبة ممتدة ذات مناظر طبيعية خلابة.

يتضمن مخطط مشروع "سيتي ووك كريستلين" مزيجاً من قطع الأراضي ذات الارتفاعات المتوسطة والعالية، التي تضم 22 مبنى سكنياً مع 2،625 وحدة سكنية موزعة على مساحة 365،676 متراً مربعاً، إلى جانب مناطق مخصصة للتسوق والترفيه والمساحات المفتوحة، مما يوفر معيشة فاخرة وعصرية في قلب المدينة. وتشتمل وسائل الراحة المجتمعية الداخلية في هذا المشروع السكني المطل على الواجهة البحرية على استوديو لياقة بدنية حديث وقاعة ألعاب، ومساحات عمل مشتركة.

يركز التصميم المعماري لمشروع "سيتي ووك كريستلين" على الإنسان، حيث يتكامل بسلاسة مع المناظر الطبيعية والطرقات والمباني الحالية في "سيتي ووك"، مع إضفاء لمسة المدينة الحضرية. يضمن التصميم المدروس للمشروع تدفقاً متناغماً بين الأناقة الداخلية والحيوية الخارجية، بما يعزز تجربة المجمع السكني الشاملة.

يتمتع "سيتي ووك كريستلين" بموقع استراتيجي ضمن "سيتي ووك" على مقربة من وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومطار دبي، وشاطئ جميرا. كما يستمتع السكان بسهولة الوصول إلى المعالم البارزة وجميع الوجهات الرئيسية عبر الطرق السريعة الرئيسية وشبكات الطرق، بما في ذلك شوارع الصفا والوصل والإنجاز والملتقى.

-انتهى-

#بياناتشركات