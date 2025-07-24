دبي: أطلقت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، المرحلة الجديدة من مشروع تطوير "ند الشبا جاردنز" لتضيف 201 فيلا ومنزل تاون هاوس إلى المجمع السكني الشهير.

تعكس المرحلة الجديدة التزام "مِراس" بالنمو وتسليم المشاريع وفق مواعيدها المقررة، وحرصها المستمر على توفير حياة عائلية راقية ضمن بيئة هادئة مستوحاة من الطبيعة. وتتنوع الوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة ضمن هذه المرحلة بين الفلل الواسعة المكونة من طابقين مع 4 أو 5 غرف نوم، والفلل الفاخرة التي تضم 6 و7 غرف نوم موزعة على طابقين، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس راقية تتألف من 3 غرف نوم.

واستناداً إلى نجاح المراحل السابقة لمشروع "ند الشبا جاردنز"، تجمع الفلل الجديدة بين التصاميم الراقية والطابع العملي مع تشطيبات عصرية متقنة. وتساهم خطوط التصميم الأنيقة والمواد الطبيعية المستخدمة في تعزيز دفء الأجواء الداخلية المشبعة بالضوء. وتشمل التفاصيل المعمارية المميزة في هذه الوحدات لمسات حجرية، ودرجات ألوان معدنية، ونوافذ بانورامية.

تتمتع الفلل بإطلالات رائعة على المناظر الطبيعية الخضراء لمشروع "ند الشبا جاردنز" وبحيراته المائية المتلألئة؛ وتجمع بين التصاميم الفسيحة ذات المساحات المفتوحة والأسقف المرتفعة لتحقق بذلك مستوى عالياً من التوازن بين الأناقة والراحة والحياة العصرية.

تم تصميم الفلل المؤلفة من 6 و7 غرف نوم لتوفير تجارب حياة استثنائية للعائلات التي تحب الاستمتاع بالطبيعة، حيث تتوزع حول المساحات الخضراء الشهيرة "سنترال بارك" و"سباين بارك"، وتتمتع أيضاً بإطلالات خلابة على المسبح.

تتوزع الفلل المكونة من 7 غرف نوم على ثلاث طوابق؛ وتضم غرف معيشة رسمية وعائلية، وغرفة طعام واسعة، ومطبخ مفتوح، وغرفة مكتب، وغرفة نوم للضيوف وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ويضم الطابق الأول 4 غرف نوم مع حمامات داخلية وغرفة عائلية، بينما يضم الطابق الثاني جناحاً رئيسياً مع خزانة ملابس واسعة وغرفة نوم إضافية مع حمام داخلي، بالإضافة إلى شرفة واسعة.

ومن المزايا الرئيسية لمشروع "ند الشبا جاردنز" التزامه بتوفير مرافق عائلية وتركيزه على المساحات الطبيعية التي تحظى بصيانةٍ جيدة. ومن هذا المنطلق، تم تصميم منطقة لعب آمنة وممتعة للأطفال محاطة بمساحات خضراء خلابة، مما يوفر للعائلات بيئة مثالية للاسترخاء فيما يستمتع أطفالهم باللعب والاستكشاف.

ويمكن لقاطني المشروع الاستمتاع بجمال الطبيعة في حديقة سنترال بارك التي تم تصميمها بعناية لتعزيز شعور الانتماء المجتمعي، وتضم العديد من التشكيلات المائية والمساحات المجتمعية التي تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الحديثة. ويُمكن للمقيمين أيضاً الوصول إلى البحيرات الخلابة والمساحات الطبيعية مباشرةً من حدائقهم.

وباعتباره واحداً من أكثر المجمعات السكنية تفرداً في دبي، يضم مشروع "ند الشبا جاردنز" مجموعةً واسعةً من المرافق المجتمعية المتاحة على مدار العام مع خيارات متنوعة للترفيه واللياقة البدنية والاسترخاء. ومما يزيد في جاذبيته توافر شوارع مناسبة للمشي، ومسارات مخصصة لركوب الدراجات الهوائية والجري، وملعب رياضي متعدد الأغراض، ومسبح أمواج، وحديقة مخصصة لممارسة اليوغا، بالإضافة إلى مزرعة. ويضم المشروع كذلك مدرسة مرموقة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، مما يعزز مكانته كوجهةٍ مثلى للعائلات الراغبة في الاستقرار والعيش والازدهار.

وفي المنطقة المجاورة للمشروع، تم مؤخراً افتتاح "ندّ الشبا مول" الذي يشكل وجهة مثلى لتجارب البيع بالتجزئة وأساليب الحياة الراقية، حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاجر - بما في ذلك سوبر ماركت "ويتروز" - والمطاعم بالإضافة إلى روضة أطفال، ومركز للخدمات الصحية واللياقة البدنية. ويوفر المول بيئة نابضة بالحياة متيحاً لضيوفه فرصة التواصل المجتمعي والاستمتاع بتجارب تسوق مريحة إلى أبعد الحدود، كما يعكس رؤية مشروع "ند الشبا جاردنز" كمنطقة سكنية شاملة ومفضلة يسهل الوصول إليها.

يتمتع مشروع "ند الشبا جاردنز" بموقع ملائم على مقربة من منطقة وسط مدينة دبي، وبذلك يسهل الوصول منه إلى الطرق السريعة والرئيسية في المدينة. وقد أثبت المشروع شعبيته الواسعة لدى المقيمين الذين يبحثون عن ملاذ مريح وهادئ بعيداً عن صخب المدينة، ويمكنهم في الوقت نفسه أيضاً الوصول إلى المعالم ومراكز التسوق والمطاعم الشهيرة في الإمارة.

انسجاماً مع سمعة دبي المرموقة كوجهة عالمية للعقارات، تضم محفظة "مِراس" مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الكبرى والأراضي والعقارات، بما في ذلك وجهات شهيرة مثل "بورت دو لا مير"، و"بلوواترز ريزيدنسز"، و"سيتي ووك ريزيدنسز"، و"نيكي بيتش ريزيدنسز"، و"بولغري ريزيدنسز". وتعطي "مِراس" الأولوية في مشاريعها للرقي والابتكار بهدف تقديم تجارب سكنية استثنائية لعملائها حول العالم.

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لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".