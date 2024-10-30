يضم ميار وحدات سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي

يلبي مشروع ثريا الطلب المرتفع على "تاون هاوس" في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مُدن" بيع جميع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من مشروع "ميسان" في جزيرة الريم خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، وتضم المرحلة الأولى من المشروع مجتمعين سكنيين عصريين ومتكاملين هما "ميار" و"ثريا".

ويعد مشروع "ميسان"، الذي يمتد على مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، ، أحد المشاريع الرائدة التي تخدم أهداف الخطة التطويرية في جزيرة الريم، وسيمتاز المشروع عند اكتماله في توفير تجارب معيشية راقية وفق أعلى المعايير العالمية التي توفر بيئة معيشية مثالية لساكنيها.

ويعكس الإقبال الكبير على وحدات هذا المشروع، على استمرار الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة المتواجدة ضمن المواقع استراتيجية في أبوظبي، حيث ستضم هذه الوجهة المعيشية المتكاملة مجموعة مختارة من المرافق والخدمات.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: " أن "القطاع العقاري في أبوظبي يواصل تعزيز مكانته الرفيعة من خلال استراتيجيات مبتكرة تواكب تطلعات السوق حيث يظهر ذلك بوضوح في الإقبال الاستثنائي على مشروعي 'ميار' و'ثريا' حيث تحرص مُدن على بناء مجتمعات نابضة بالحياة.

وأضاف: "نتطلع من خلال مشروع ميسان إلى إعادة رسم ملامح الحياة الحضرية وتوفير مجتمعات تُثري حياة السكان وتسهم في دفع عجلة النمو والازدهار العمراني المستدام.

ومن جانبه، صرح إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: "يُظهر النجاح الباهر لإطلاق مشروع ميسان قوة السوق العقاري في أبوظبي، حيث يُعدّ هذا الإنجاز الاستثنائي مؤشرًا إيجابيًا يعكس ديناميكية السوق العقاري في الامارة. إن السرعة القياسية في بيع جميع الوحدات المطروحة تبرز تميز المشروع بتصميم فلل فاخرة تلبي تطلعات العملاء، وتعكس التوجهات الجديدة التي تتجاوب مع احتياجات السوق الفعلية."

تشمل المرحلة الأولى من مشروع ميسان اثنين من المجتمعات السكنية العصرية والمتكاملة هما "ميار" و"ثريا"، حيث يضم المجتمع السكني "ميار" على 132 وحدة سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي، حيث تتكون الوحدة السكنية الواحدة على 2 "تاون هاوس" بمساحة 245 متر مربع لكل "تاون هاوس"، وشقة علوية في الطابق الثاني والثالث حيث تتراوح مساحتهما ما بين 218 و 269 متر مربع.

ويضم المجتمع السكني "ثريا"، على 184 وحدة سكنية (تاون هاوس)، والتي تبلغ مساحة الأربع غرف 318 متر مربع بينما تبلغ مساحة الثلاث غرف 236 متر مربع . وتتميز بتصاميمها المعمارية الفاخرة، حيث يستهدف المشروع شرائح مجتمعية متنوعة بما في ذلك العائلات والمستثمرون. ويتميز المشروع بسهولة الوصول الى الشاطئ والمتنزهات والمركز مجتمعي.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتكاملة.

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