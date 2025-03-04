لندن: أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران حول العالم، عن فوزها بعقد رئيسي مع طيران الهند، وبموجب الاتفاقية الجديدة التي تمتد لثلاث سنوات، ستقدّم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن في ثمانية مواقع عبر أربع قارات.

وتشمل المواقع مطار الكويت الدولي (KWI)، و"مطار لندن هيثرو" (LHR)، و"مطار كوبنهاغن" (CPH)، و"مطار تورونتو بيرسون الدولي" (YYZ) و"مطار لوس أنجلوس الدولي" (LAX)، حيث ستقدّم مينزيز للطيران مجموعة من خدمات الركاب ومدرج الطائرات وإزالة الجليد والتنظيف. وخلال العام الأول فقط من المتوقع أن تدير الشركة ما لا يقل عن 4,100 رحلة جوية، مع توقعات بنمو كبير على مدى السنوات الثلاث القادمة.

كذلك، تم اختيار مينزيز للطيران لتقديم خدمات تخزين بضائع الشحن في أربعة مواقع لصالح شركة طيران الهند، وتشمل مطار الكويت الدولي (KWI)، و"مطار دالاس فورت ورث الدولي" (DFW)، و"مطار سيدني" (SYD) و"مطار ملبورن" (MEL)، حيث ستتعامل فرق مينزيز في هذه المواقع الأربعة مع حوالي 9,000 طن من بضائع الشحن خلال أول سنة من الاتفاقية الجديدة.

وبمناسبة توقيع العقد، قال السيد/ فيليب جوينيج - الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران: "نحن متحمسون لدخولنا فصلاً جديداً في علاقتنا مع طيران الهند، وتوسيع نطاق تواجدنا على مستوى العالم. هذه الخطوة الجديدة إنما تعكس ما نحرزه من تقدم في تحقيق خططنا الطموحة للنمو، كما تؤكد بالوقت ذاته التزامنا بتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة لعملائنا. إننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع طيران الهند، وتقديم خدمات طيران استثنائية لأعداد متزايدة من مسافريها خلال السنوات الثلاث المقبلة."

يذكر أن شركة طيران الهند التي تأسست منذ أكثر من 90 عاماً وتتخذ من غوروغرام بشمال الهند مقراً لها، هي شركة الطيران العالمية الرائدة في شبه القارة الهندية، وقد نقلت خلال العام 2024، أكثر من 45 مليون مسافر وقامت بشحن 295,000 طناً من البضائع حول العالم. وكانت قد تقدمت في العام 2023 بأكبر طلبية في تاريخ الطيران لشراء 470 طائرة جديدة، وأضافت لاحقاً 100 طائرة أخرى. واليوم، توظف مجموعة طيران الهند أكثر من 30,000 شخص، وتشغل أكثر من 300 طائرة وتخدم 55 وجهة محلية و48 وجهة دولية عبر خمس قارات.

نبذة عن شركة مينزيز للطيران

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 300 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4.5 مليون رحلة طيران، وتقوم بمناولة أكثر من 2.5 مليون طن من البضائع سنوياً. يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 55,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وصالات انتظار رجال الأعمال بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وخدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران لتوفيرها خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة، ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة طوال اليوم.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833 أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

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