الكويت: أعلنت شركة مينزيز للطيران، وهي أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الدعم والمناولة للمطارات وشركات الطيران العالمية وإحدى شركات أجيليتي، عن تجديد عقود رئيسية مع العديد من عملائها من شركات الطيران في مطار هيثرو – لندن (LHR) والفوز بعقود جديدة أيضاً، وتضمن ذلك عقود مع الخطوط الجوية التايلاندية للشحن، وخطوط طيران الشرق الأوسط للشحن، والخطوط الملكية المغربية للشحن، والخطوط الجوية الملكية الأردنية للشحن، والخطوط الجوية الإسكندنافية للشحن وشركة الطيران الرومانية "تاروم".

ووفقاً للعقود الجديدة، سوف تباشر مينزيز للطيران بتقديم خدمات مناولة البضائع والنقل بالشاحنات داخل المطار لشركة الخطوط الجوية التايلاندية، الناقل الوطني للمملكة التايلاندية، لخدمة 14 رحلة أسبوعياً وعلى الإشراف على نقل أكثر من 16,000 طن من الخضروات والأسماك الطازجة من تايلاند إلى المملكة المتحدة.

كما تم تعيين مينزيز للطيران من قبل شركة الخطوط الملكية المغربية للشحن، وهي شركة الشحن سريعة التطور التابعة للناقل الوطني المغربي، لإدارة مناولة البضائع لسبع رحلات شحن أسبوعياً.

كذلك، قامت الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتوسيع عقدها مع مينزيز، حيث أضافت خدمات مناولة البضائع والنقل بالشاحنات داخل المطار إلى الاتفاقية القائمة بين الشركتين والتي تشمل حالياً خدمات مناولة الركاب ومهبط الطائرات. ويتضمن العقد الموسع 14 رحلة شحن إضافية أسبوعياً، مع توقع نقل أكثر من 6,000 طن من البضائع كل عام.

وفي نفس السياق، تم تجديد عقد مينزيز للطيران مع شركة طيران الشرق الأوسط (الناقل الوطني اللبناني) لمدة خمس سنوات جديدة، وذلك لتقديم خدمات مناولة للشحن الجوي والنقل بالشاحنات داخل المطار لأكثر من 14 رحلة أسبوعياً، والتي تشمل خدمات مناولة لأكثر من 1,700 طن من الخضروات الطازجة المشحونة جواً من لبنان.

وترتبط مينزيز للطيران بعلاقات تعاقدية مميزة ومستمرة مع العديد من شركات الشحن العالمية، ومنها شركة ساس للشحن، وهي شركة شحن جوي رائدة تمارس أعمالها بشكل رئيسي في الدول الإسكندنافية وتشغل أكثر من 35 رحلة أسبوعياً. وشركة تاروم للطيران التي تتعامل معها منذ فترة طويلة، وهي شركة الطيران الوطنية الأقدم في رومانيا، وذلك على أساس سبع رحلات في الأسبوع.

وحول هذا الإنجاز صرح السيد/ حسن الحوري - رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران: "من الرائع استمرار هذه الوتيرة الإيجابية من توسيع الأعمال التي يقودها فريق الشحن في مطار هيثرو - لندن، واليوم أصبحت لدينا شبكة شحن مميزة جدًا في أوروبا، ونطمح إلى توسيع نطاق شبكة الأعمال بشكل أكبر ضمن الاستراتيجية التي وضعتها مينزيز. كما نود نعرب عن اعتزازنا بالعلاقات القوية التي تربطنا مع عملائنا الذين يقدرون نهجنا القائم على تقديم مستوى عال من الخدمة والتميز في الخدمات التي نقدمها، ونتطلع لمواصلة البناء على هذه العلاقات وتوسيع بصمتنا الجغرافية في أوروبا وخارجها."

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نبذة موجزة عن مينزيز

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي لمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في 255 مطاراً في أكثر من 60 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. تعمل الشركة بدعم من فريق يزيد عن 40,000 موظف يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب والقاعات وخدمات مهبط الطائرات وخدمات مناولة الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وأيضاً خدمات الوقود التي تشمل إدارة مجموعة منشآت ومعدات الوقود وتزويد الطائرات بالوقود.

تتميز مينزيز بين مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة. ويقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833، أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران تتلقى خدمتها.