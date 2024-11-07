دبي، أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، عن توسيع شراكتها مع "شركة ويبرو" (Wipro) لمباشرة العمل وفق نظام مينزيز للطيران لإدارة الشحن الجوي "ماتش" (MACH) في 28 محطة جديدة خلال العام 2025 .

كانت مينزيز قد أطلقت خلال العام 2024 الجاري، وبالتعاون مع "شركة ويبرو" الرائدة في الاستشارات والخدمات التكنولوجية، نظامها المبتكر والشامل لإدارة الشحن الجوي، والذي أطلقت عليه اسم "ماتش"، وهو اختصار الأحرف الإنجليزية الأولى من "مينزيز للطيران لإدارة الشحن"، وباشرت بتطبيقه في 24 محطة عبر أربع قارات، كما يجرى التحضير لتشغيله أيضاً في 13 مطاراً إضافياً خلال الأشهر المقبلة.

تم تطبيق هذا النظام الجديد لإدارة عمليات الشحن منذ إطلاقه خلال نوفمبر 2023، في مواقع رئيسية تضمنت، مطار أوكلاند (AKL)، ومطار دالاس فورت وورث الدولي (DFW)، ومطار أو آر تامبو الدولي (JNB). حيث أثبت كفاءته في التعامل مع أكثر من 150,000 طن من الشحنات. ومن المقرر أن يتم استخدام النظام من قبل أكثر من 3,000 مستخدم، حيث تم حتى الآن تدريب أكثر من 600 موظف من موظفي مينزيز للطيران على استخدامه بأمان وكفاءة.

ويمثّل طرح نظام "ماتش" المبتكر والشامل نقلة نوعية في إدارة عمليات الشحن الجوي عبر شبكة مينزيز، حيث تتيح بنيته المعتمدة على التكنولوجيا السحابية الوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت ومن خلال أي جهاز، مع توفير الوصول الفوري إلى البيانات والتحليلات المهمة.

هذا، ويعتمد النظام على "مصدر واحد موثوق للبيانات"، ويتكامل بشكل سلس مع الأنظمة الأخرى، مما يساعد في تبسيط وتوحيد جميع العمليات، كذلك، يعتبر النظام جزءاً أساسياً من منظومة إدارة الشحنات، فهو يعزز دقة البيانات من خلال تعبئة جميع المعلومات الإلكترونية تلقائياً عبر النظام.

وفي تعليق على هذه النقلة النوعية في القطاع، قال السيد/ روري فيدلر، نائب الرئيس الأول لتقنية الشحن الجوي في مينزيز للطيران: "بينما نمضي نحو إكمال مرحلة الإطلاق الأولى لنظام "ماتش" خلال الأشهر المقبلة، فإننا نسعد بالإعلان عن المرحلة الثانية، والتي سوف تشهد توسعه نطاق استخدامه ليشمل 28 محطة إضافية حول العالم، الأمر الذي يعكس نجاح هذا النظام الرائد والمبتكر في توفيره للعديد من المزايا لعملائنا من شركات الطيران عبر شبكتنا العالمية."

وفي نفس السياق، قال السيد/ أومكار نيسال، المدير الإداري في "شركة ويبرو المحدودة" في المملكة المتحدة وأيرلندا: "من خلال حلولنا المبتكرة التي تتيح الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتبسط سير العمل، وتمكن من الوصول الفوري للبيانات، فإننا نساعد شركة مينزيز للطيران في التعامل مع عدد أكبر من الشحنات بموارد أقل، وهذا يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف وتسريع اجراءات التسليم. كذلك تسهم حلولنا بتقديم رؤية أفضل لسلاسل الامداد، مما يسهّل ويسرع من تحديد المشكلات وايجاد الحلول الفورية لها، وبالتالي ضمان التسليم في الوقت المحدد وتعزيز رضا العملاء.

وبهذه المناسبة، نؤكد التزامنا بمواصلة رفع مستوى خدماتنا المقدّمة لشركة مينزيز للطيران، والتوسّع في تقديم هذه الحلول التكنولوجية الرائدة لقطاع الشحن الجوي على نطاق أوسع."

نبذة عن شركة مينزيز للطيران

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 290 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 55,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وصالات انتظار رجال الأعمال بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وخدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران لتوفيرها خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة، ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة طوال اليوم.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833 أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

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