دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميناكارت، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في دولة الإمارات، عن تعاونها مع تابي وتمارا لتزويد عملائها بخيارات دفع مرنة عبر نظام "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" الذي يتيح لهم تقسيط مشترياتهم على أربع دفعات شهرية بدون فوائد.

تتيح تابي وتمار، الشركتين الرائدتين في مجال الدفع الآجل، إمكانية تقسيم المدفوعات بدون أية رسوم إضافية أو فوائد، ما يمكّن عملاء ميناكارت من شراء مختلف المنتجات مثل الإلكترونيات، والهواتف المحمولة، وأجهزة اللابتوب، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والعطور، والمنتجات المنزلية، مع إمكانية السداد المرن على مدى أربعة أشهر.

بهذه المناسبة، قال شاشانك بانشموك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميناكارت: "تسلّط هذه الشراكة الضوء على التأثير التحولي لخدمات الدفع الآجل في مجال التسوق الإلكتروني، ونحن متحمسون للغاية لتعاوننا مع تابي وتمارا. في ظل تزايد الطلب على حلول الدفع الميسّرة في المنطقة، تمنح هذه الشراكة عملائنا المرونة اللازمة لشراء المنتجات التي يحتاجون إليها بكل سهولة".

من جانبه، قال برافين شاندراسيكاران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في ميناكارت: "توفر خدمة الدفع الآجل حلولاً فعّالة لقطاع التسوق الإلكتروني، كما إنها تتماشى كليةً مع رؤية ميناكارت لتقديم أفضل حلول الدفع لعملائنا. نسعى دائماً إلى تعزيز تجربة التسوق، لذا أضفنا مؤخراً خيارات الضمان الممتد للأجهزة الإلكترونية التي توفر للعملاء تغطية إضافية لمدة 12 أو 24 شهراً، إلى جانب الحماية من الأضرار العرضية لمدة تصل إلى عامين".

نبذة عن ميناكارت

ميناكارت هو أحد مواقع التسوق الإلكتروني الرائدة في دولة الإمارات ومقره مدينة دبي. يقدم الموقع مجموعة متنوعة من الإلكترونيات تشمل الإلكترونيات، والهواتف المحمولة، وأجهزة اللابتوب، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والعطور، والمنتجات المنزلية. يُعد ميناكارت أحد أبرز مواقع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك قاعدة عريضة من العملاء في الإمارات، والكويت، والبحرين، وعُمان والسعودية.

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