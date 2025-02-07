سفينة حاويات "هاباج-لويد" التي تبلغ سعتها 15 ألف حاوية نمطية تصل إلى أكبر موانئ الشرق الأوسط في إطار شراكة جديدة عبر المحيطات مع شركة "ميرسك"

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: رحبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، برسوّ أول سفينة في ميناء جبل علي تحت شعار "جيميني كوربوريشن" البارز، وهو تحالف إستراتيجي بين "هاباج-لويد" و"ميرسك" يهدف إلى تعزيز شبكة الشحن البحري وربط الطرق التجارية العالمية.

وشهد ميناء جبل علي بتاريخ الخامس من فبراير، رسوّ سفينة الحاويات "إم في هيوستن إكسبريس" التي تبلغ سعتها 15,000 حاوية نمطية، لتعلن بذلك بدء مرحلة بارزة في تاريخ شبكة "جيميني"، وانطلاق خدمتها التشغيلية عبر المحيط الهندي، لتعزيز الربط بين شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وبين جنوب وشمال أوروبا.

واحتفالاً بهذه المناسبة، استضافت "دي بي ورلد" والإدارة العليا في شركة "هاباج-لويد" حفل استقبال خاص في ميناء جبل علي، تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه الميناء في سلاسل التوريد العالمية.

وتعدّ "جيميني كوربوريشن" شراكة تحوّلية بين "هاباج-لويد" و"ميرسك" تهدف لإنشاء شبكة شحن بحرية سريعة ومرنة وموثوقة عبر سبعة ممرات تجارية، وتشمل 57 خدمة شحن تقليدية وشحن لمسافات صغيرة ومتوسطة، وتشغّل حوالي 340 سفينة حديثة يسعى الكثير منها إلى التحوّل نحو استخدام وقود أكثر استدامة.

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، للموانئ والمحطات في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "تعدّ كفاءة العمليات في موانئنا، ومرونتها، إلى جانب القدرات المتقدمة لمركزنا اللوجستي، عوامل حاسمة تعزز سمعة "دي بي ورلد" العالمية كشريك موثوق لخطوط الملاحة الدولية. ويؤكد وصول أول سفينة تحت شعار "جيميني كوربوريشن" إلى ميناء جبل علي على مكانتنا الرائدة كمركز بحري عالمي في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تمكين شراكتنا مع شبكة "جيميني" التي يتوقع أن تساهم بتحسين مرونة سلسلة التوريد عبر خطوط التجارة العالمية".

ومن جانبه، قال كريستيان جويمين بورجيسيوس، المدير الأول للعمليات في الشرق الأوسط لدى "هاباج-لويد": "نحن سعداء باستقبال "إم في هيوستن إكبريس"، أول سفينة من "هاباج-لويد" تصل إلى دبي، إيذاناً ببدء تشغيل شبكة "جيميني" التي عملت فرقنا بجدّ لإطلاقها على مدى أكثر من عام. ويؤكد هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم على هذه الجهود؛ حيث يهدف تصميم "جيميني" إلى إنشاء شبكة بحرية سريعة ومرنة وموثوقة، تعتمد على مراكز لوجستية إستراتيجية. ويعتبر وجود شبكة قوية من الموانئ ومحطات الحاويات، مثل ميناء جبل علي، ركيزة أساسية تساعدنا في تحقيق رؤيتنا المستقبلية".

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

-انتهى-

#بياناتشركات