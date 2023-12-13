تتطلع الشبكة الإبداعية العالمية الرائدة إلى التعاون مع المجموعة لدفع وتعزيز حلول التواصل الرقمي المبتكرة في قطاع السيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة عبدالله المسعود وأولاده للسيارات AMSA، أحد أبرز المجموعات الاقتصادية التي تشمل سلسلة من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها لشركة "ميماك أوجلفي آند ماذر لبنان"، كشريك إبداعي جديد لإدارة خدمات التواصل الرقمي.

وانطلاقاً من موقعها كشبكة إبداعية رائدة عالمياً ووكالة إعلانية تتمتع بخبرات واسعة وفهمٍ عميق لقطاع السيارات، ستعتمد "ميماك أوجلفي آند ماذر" نهجها ومقاربتها المميزة للأعمال واستراتيجيات الاتصال، لتوسيع نطاق تواجد وانتشار وسمعة العلامة التجارية "مجموعة عبدالله المسعود وأولاده للسيارات" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الشركة، من خلال الجمع بين الحملات الإستراتيجية والإبداعية والتسويق الرقمي الأكثر تأثيراً وفعالية، إلى تعزيز مكانة العلامات التجارية التابعة لمجموعة عبدالله المسعود وأولاده للسيارات، وتحقيق الريادة على مستوى هذا القطاع. وتشمل مهام ونطاق عمل الوكالة، تطوير مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة التي تعتمد فلسلفة ونهج "العميل أولاً"، بما في ذلك إعداد المواد والمحتوى الخاص للرسوم المتحركة والمصممة خصيصاً للفيديو، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المخصصة لعمليات البحث والمحتوى الرقمي المعروض.

وقال غسان مرقة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "ميماك أوجلفي آند ماذر":"يشرفنا الشراكة والتعاون مع أحد رواد الصناعة، التي نجحت في تحقيق أعلى مستويات التميّز. وانطلاقاً من الإرث الإبداعي لشركة "ميماك أوجلفي" ومسيرة النمو الرائدة لشركة عبد الله المسعود وأولاده للسيارات، سيوفر هذا التعاون خدمات وحلول التواصل الرقمي التي لا مثيل لها للمجموعة، والتي من شأنها أن تساهم في إرساء معيار جديد للمجالات الرقمية في قطاع السيارات. ونحن على ثقة، من أن هذه المسيرة المشتركة ستفتح فرصاً وآفاق جديدة لكل من AMSA و"ميماك أوجلفي".

من جهته قال شون سميث، المدير العام لمجموعة عبد الله المسعود وأولاده للسيارات: "يسعدنا الإعلان عن تحالفنا الجديد مع "ميماك أوجلفي"، الوكالة الإبداعية التي تشتهر بالتفكير المستقبلي والملهم والاستراتيجي وخبرتها التي لا مثيل لها في مجال التسويق. وندرك أهمية هذه الشراكة، التي تُشكل خطوة رئيسية ومحورية في إطار رحلتنا. يتوافق إرث الوكالة الحافل من الحملات التحويلية والأفكار الرائدة مع رؤيتنا لمجموعة السيارات لدينا. ونتطلع إلى إطلاق الحملات المميزة والأفكار الجديدة والاستراتيجيات المبتكرة، التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الشراكة".

ستقود شركة "ميماك أوجلفي آند ماذر" مجالات الاتصال التسويقي الرقمي للعلامات التجارية لمجموعة عبد الله المسعود وأولاده للسيارات عبر مختلف المنصات الرقمية. ويشمل ذلك كيانات المجموعة: شركة الإمارات للإطارات العالمية ذ.م.م، الموزع الرائد للعلامات التجارية المشهورة مثل إطارات كونتيننتال، Best Drive، YallaTyre، Duckhams، Rhino Batteriesوشركة Specialized Sports Equipment L.L.C، الموزع الحصري لإطارات بولاريس، إنديان موترسايكل، Slingshotو Goupil في الإمارات العربية المتحدة.

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