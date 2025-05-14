دبي، الإمارات العربية المتحدة – ضمن مشاركتها في فعاليات قمة "المشاريع السعودية العملاقة 2025" في الرياض، استعرضت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، خططها الاستثمارية طويلة الأجل ورؤيتها الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. ضمّ هذا الحدث البارز، الذي يُعد منصة رئيسية لدعم أهداف رؤية السعودية 2030، الجهات الحكومية وقادة المشاريع العملاقة ونخبة من المديرين التنفيذيين من القطاع الخاص لمناقشة فرص التطوير والتعاقد وتعزيز المواهب في قطاعي البناء والعقارات في المملكة لما يتميزان به من النمو السريع. وفي إطار مشاركة ميريد، انضم الرئيس التنفيذي مايكل بيلتون إلى جلسة نقاشية جانبية شارك فيها الحضور نهج الشركة لدخول السوق السعودي وخططها للنمو في المملكة.

يقول مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: "يُعيد نمو المناطق الحضرية السريع والبنية التحتية المتميزة في المملكة العربية السعودية تشكيل الطلب على المساكن ويقدّم فرصاً جديدة للتنمية طويلة الأجل. تساهم رؤية السعودية 2030 والتنويع الاقتصادي المستمرّ والتعديلات على أنظمة التملّك بتعزيز الطلب القوي في قطاعات السكن والتجزئة والتجارة والضيافة وتسهيل الاستثمار. نشهد اهتماماً متزايداً في المدن الكبرى كالرياض وجدة بأنماط المعيشة الفاخرة والمتميزة، بالإضافة إلى طلبٍ متزايد على مساحات المكاتب الراقية التي تعكس طموحات بيئة الأعمال الحديثة. تتمتّع ميريد بمكانةٍ متميزة تُمكّنها من تلبية احتياجات السوق المتغيرة من خلال تطوير مشاريع عقارية مبتكرة وبأعلى معايير الجودة لتقديم قيمةً مستدامة."

كما انضم يزن الخالدي، رئيس العمليات في ميريد، إلى حلقة نقاشية مع أبرز المطورين والاستشاريين والمقاولين لمناقشة القدرات والمهارات اللازمة لمنظومة القوى العاملة لتنفيذ المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية بكفاءة وعلى نطاق واسع. حالياً، يمثّل النشاط الاقتصادي غير النفطي أكثر من 50% من الناتج المحلي في المملكة، ومن المتوقع أن يساهم قطاع العقارات بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفقاً لتقرير نايت فرانك عن السوق السعودي لعام 2025، يسعى 93% من المواطنين السعوديين ذوي الدخل المرتفع لشراء العقارات، مما يعزز طموح الدولة لإرساء القواعد لسوق عقارات فاخرة تنافسي للغاية.

وإلى جانب خططها التنموية في المملكة العربية السعودية، تدعم ميريد تطوير المواهب المعمارية المستقبلية بما يتماشى مع الهدف الأوسع للمنطقة المتمثل في تمكين الكوادر الشابة والارتقاء بمهاراتها. ولتحقيق ذلك، تقدّم ميريد الدعم والرعاية لمجموعة مختارة من الطلاب للانضمام لدورات بينينفارينا الصيفية في مجال الهندسة المعمارية في تورينو خلال شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال شراكتها مع أكاديمية بينينفارينا المرموقة، التي أسسها بيت التصميم الإيطالي الشهير. يقدم البرنامج للطلاب دورات تدريبية عملية وفرصةً للاطلاع على ممارسات التصميم العالمية، مما يمنح المشاركين المعارف والخبرات القيّمة لتطبيقها في مشاريع معمارية في جميع أنحاء المنطقة.

تُؤكد مشاركة ميريد في "قمة العقارات السعودية العملاقة 2025" التزام الشركة بدعم طموحات المملكة العقارية من خلال الابتكار والاستدامة ونقل المعرفة. ومع سلسلة من المشاريع الفخمة التي تم إطلاقها في دبي وأبوظبي، بما في ذلك مشروع آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا، والذي يبلغ ارتفاعه 290 متراً، تتمتع ميريد بمكانة متميزة تُمكّنها من إطلاق مشاريع عقارية راقية جاهزة للمستقبل في السوق السعودي.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

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