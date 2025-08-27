دبي، الإمارات العربية المتحدة– عيّنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة والحائزة على عدة جوائز مرموقة، شركة بوند إنتيريورز لإنجاز التشطيبات الداخلية لمشروع آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا، مشروع ميريد السكني الفاخر في مدينة دبي للإنترنت. تغطي الاتفاقية النطاق الكامل لأعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والمساحات المشتركة داخل البرج الفريد الذي يبلغ ارتفاعه 290 متر، والمقرر أن يصبح أطول برج في مدينة دبي للإنترنت.

تأسست شركة بوند إنتيريورز في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من أربعة عقود، وعزّزت من مكانتها لتصبح مزوداً رائداً لحلول التشطيبات الداخلية الفاخرة المصممة حسب الطلب. تعمل الشركة من خلال منظومة متكاملة تشمل التصنيع، التجهيزات المعدنية والمنتجات الزجاجية المعمارية، اللافتات والإضاءة، الأسطح الصلبة، الأثاث والمعدات الفاخرة، بالإضافة إلى ورشة نجارة رائدة تُنتج قطع نجارة عالمية المستوى. بفضل مكاتبها ومرافق التصنيع التي تعمل بالطاقة الشمسية، تُؤكد بوند إنتيريورز التزامها بالاستدامة مع الحفاظ على موروثها العريق من الحرفية والفخامة.

تشمل محفظة بوند إنتيريورز الواسعة طيفاً من أرقى المشاريع العالمية في قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة الفاخرة، والشركات، والرعاية الصحية وعلى رأسها مشروع "ذا لانا دورشيستر"، "ميليا ريزيدنسيز"، فنادق سانت ريجيس، كارتييه، هيرميس، أرماني، وديور. بفضل سمعتها المرموقة في الدقة والخدمات الشخصية، رسّخت بوند إنتيريورز مكانتها كأمثل خيار للمشاريع التطويرية التي تركز على التصميم مثل آيكونيك ريزيدنسيز، حيث سعت ميريد إلى التعاون مع شريك قادر على ترجمة رؤية دار التصميم الإيطالية الأسطورية بينينفارينا إلى واقع ملموس.

وبهذه المناسبة، صرّح مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "يعكس كل تعاون وشراكة نبرمها التزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى. تجسّد شركة بوند إنتيريورز صميم الكفاءة والدقة التي نعتبرها محورية لمشروع بهذا المستوى. يتأثر ما يقرب من 40% من المشترين في قطاع العقارات الفاخرة للغاية بشكل رئيسي بمعايير الهندسة المعمارية وعراقة التصميم، وهي رؤية تعزز تركيزنا على العمل مع أفضل الشركات في هذا المجال. بفضل هذه الخطوة، أصبحنا الآن أقرب من تقديم عنوان يمتزج فيه التصميم العالمي مع الفخامة والرقي الذي تتميز به دبي."

ومن جهته، علّق سعد موسويس، المدير العام لشركة بوند إنتيريورز، قائلاً: "تقع الجودة في صميم موروثنا وقيمنا، وقد وجدنا في ميريد شريكاً يساهم معنا بتجسيد هذا الموروث الراقي. يتمحور هذا التعاون حول الحرفية والنزاهة والرؤية الخالدة، فمشروع آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا أكثر من مجرد برج آخر في أفق دبي، بل تعبير جريء ومتميز عن معنى الحياة الفاخرة. نتطلع إلى إضفاء نفس الشغف والتفاصيل والدقة على التصميمات الداخلية التي تجعل هذا المشروع أكثر من هندسة معمارية رائدة، بل بيان مُعبّر وأيقونة خالدة."

تواصل دبي ريادتها في قطاع العقارات الفاخرة مع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كثالث أكبر سوق عالميٍ للوحدات السكنية ذات العلامات التجارية. خلال العشر سنوات الماضية، تضاعف عدد سكان دبي من أصحاب الملايين، مما عزز الطلب على العقارات الفاخرة للغاية. في عام 2024، سجّلت دبي رقماً قياسياً جديداً في التصرفات العقارية التي تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي، مما يُؤكد الإقبال القوي من المستثمرين على المشاريع العقارية التي تُركز على التصميم.

مع بدء عمليات البناء في برج آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2027، يمثل التعاون بين ميريد وبوند إنتيريورز علامة فارقة في استراتيجية ميريد لتقديم مجتمعات متميزة قائمة على التصميم بالتعاون من أفضل الشركاء المتخصصين في كل مرحلة.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

عن بوند إنتيريورز

تأسست بوند إنتيريورز، إحدى الشركات الرائدة في مجال التصميم وتصنيع الديكورات والتجهيزات الداخلية الفخمة في الشرق الأوسط، في الإمارات العربية المتحدة منذ 40 عام تقريباً. تدير الشركة أعمالها من خلال منشأة تغطي مساحتها 550,000 قدم مربع، ويعمل بها أكثر من 2,700 مهندس وتقني، وتقدم تصميمات داخلية عالمية المستوى مصممة حسب الطلب في قطاعات الضيافة، والإسكان، والشركات، وتجارة التجزئة الفاخرة، والرعاية الصحية. بفضل خبراتها الواسعة في مجال التجهيزات الخشبية والمعدنية المعمارية، والنجارة، والأسطح الصلبة، والأثاث، والزجاج، والإضاءة، تجمع بوند إنتيريورز بين الحرفية والابتكار والاستدامة لتصميم بيئات داخلية مميزة تلبي متطلبات سوق الفخامة وتجسّد معنى الرقيّ والتفرّد.

