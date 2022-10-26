الإعلان عن مشاريع قيد الإنشاء في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع جديدة سيتم إطلاقها قريباً

الإعلان عن أسماء الشركات الفرعية التابعة لها تحت مظلة الشعار الجديد وهي ميرال دستينيشنز وميرال إكسبيرينسز وياس لإدارة الأصول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "ميرال"، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم عن شعارها الجديد وأولى حملاتها الترويجية ، والتي تمثّل بداية فصل جديد في مسيرة نموها التي تأتي توازياً مع سعيها المستمر لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الاستجمام والترفيه والسياحة في المنطقة. وأعلنت ميرال، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الداعمة لتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي، عن مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم إماراتي تنتشر في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي، كما تعتزم ميرال الإعلان عن ثلاثة مشاريع جديدة قريباً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: "تلتزم ميرال بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مشاريعها التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في قطاع السياحة، كما تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في عقدها الجديد من خلال توفير وجهات مميزة ومتكاملة، ما يعكس التزامها بالارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي ودعم نموه."

وتتولى ميرال اليوم تصميم وبناء وتطوير وتشغيل وإدارة مجموعة من الوجهات والتجارب الغامرة التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتمنحهم أوقاتاً لا تُنسى، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في الإمارة. وقد أصبحت ميرال من خلال مسيرة نجاحها وسجلها الحافل تتمتع بحضور متميز كشريك موثوق به في القطاع، كما وفرت ثلاثة آلاف فرصة عمل في قطاع الترفيه والسياحة.

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ميرال: "يعكس الشعار الجديد جهودنا الدائمة في ميرال لتطوير قطاع الترفيه والسياحة في العاصمة الإماراتية والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لأبوظبي. وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزامنا بإعادة ابتكار تجارب الزوار الشاملة وتطويرها، لنمنح زوارنا من داخل الدولة وخارجها أوقاتاً لا تُنسى، كما نسعى من خلال شعارنا الجديد إلى تعزيز مكانة وجهاتنا كأفضل الخيارات في قطاع الاستجمام والترفيه والسياحة عالمياً."

وتم الكشف عن الشعار الجديد خلال فعالية داخلية شملت إطلاق محاكاة للحملة الجديدة ضمن عالم الميتافيرس، إضافة إلى الكشف عن الهوية الجديدة لشركات ميرال، مع التركيز على قيم التطور والالتزام والبهجة.

واستلهمت ميرال شعارها الجديد من مفهومي الارتباط والإثراء، حيث تعمل مع موظفيها وشركائها لتحقيق هدف واحد يتمثّل في ضمان ارتباط الناس مع تجارب ميرال ووجهاتها. ويسهم هذا الارتباط في التعزيز من الشعور بالفخر والانتماء، ويمنحهم ذكريات تعيش معهم طويلاً. وتمثل الخطوط الثلاثة في الشعار الجديد ركائز ميرال الأساسية الثلاث، وهي الفرد والتزام وشغف موظفي ميرال بتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية وتجارب مميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ميرال في مساندة وتطوير موظفيها، المجتمع وكيف تساهم تجارب ووجهات ميرال بشكل إيجابي في تنمية المجتمع، والبيئة وأهمية الحفاظ عليها من خلال مراعاة الأثر البيئي لجميع وجهات وتجارب ميرال. ويضم تصميم الشعار الجديد عناصر الصفر (0) والواحد (1) الرقمية، والتي تعكس التزام ميرال بالاعتماد على البيانات وأحدث التقنيات التي تتيح لها فهم احتياجات الضيوف بشكل أعمق، وبالتالي توفير تجارب مخصصة لهم.

وأعلنت ميرال عن أسماء الشركات الفرعية الثلاث التابعة لها تحت مظلة الشعار الجديد وهي: ميرال دستينيشنز، المعروفة سابقاً بإكسبيرينس هب؛ وميرال إكسبيرينسز، المعروفة سابقاً بفرح إكسبيرينس؛ وياس لإدارة الأصول. وتتولى ميرال إكسبيرينسز تشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على العديد من الجوائز، بينما تقدم ميرال دستينيشنز العديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وتتولى ياس لإدارة الأصول تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس.

كما تعتزم ميرال تطوير وإنجاز مزيد من المشاريع الضخمة في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، في مقدمتها سي وورلد أبوظبي، الجيل الجديد من المدن الترفيهية للأحياء البحرية المقرر افتتاحه عام 2023 في جزيرة ياس، بالإضافة إلى تيم لاب فينومينا أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، اللذين بدأت ميرال بتطويرهما خلال هذا العام في جزيرة السعديات. وتواصل ميرال مهمتها في تطوير جزيرة ياس والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة استراتيجية الوجهة الخاصة بجزيرة السعديات وتوفير عروض فريدة ومتكاملة في مختلف أنحاء أبوظبي.

وانطلاقاً من منهجيتها المتقدمة والفعالة التي تركّز على توفير تجارب مميزة لجميع الضيوف في المقام الأول، تركز استراتيجية ميرال للأعوام الخمس القادمة على تعزيز نمو جزيرة ياس وتطويرها باعتبارها أبرز وجهاتها وأكثرها تميزاً، فضلاً عن توفير مزيد من الوجهات والمرافق الترفيهية الجديدة التي توفر قيمةً مستدامةً وتساهم في تنويع اقتصاد العاصمة الإماراتية.

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لمحة عن ميرال

تُسهم ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. تقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما تعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس، بالإضافة إلى الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات. وتضم محفظة ميرال مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 13 مليار درهم إماراتي في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي، كما تشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وثقافية وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة عالمية المستوى، والتي تقدم أوقاتاً مليئة بالمتعة وذكريات مميزة لا تُنسى، وذلك عبر مختلف مرافق ومعالم الاستجمام والترفيه والسياحة.

ميرال دستينيشنز وميرال إكسبيرينسز وياس لإدارة الأصول هي جزء من ميرال.

لمحة عن ميرال دستينيشنز

تُلهم ميرال دستينيشنز الناس وتُعزز التواصل بينهم من خلال توفير التجارب الترفيهية التي تقدم أوقات مليئة بالمتعة، بالإضافة إلى الذكريات المميزة التي لا تُنسى، وذلك عبر مختلف مرافق ومعالم الاستجمام والترفيه والسياحة داخل أبوظبي وخارجها.

كما تُسهم ميرال دستينيشنز بترسيخ حضور أبوظبي العالمي ونجاحها الاقتصادي، وتعزيز مكانتها وسمعتها كمركز عالمي للسياحة.

لمحة عن ميرال إكسبيرينسز

تتولى ميرال إكسبيرينسز تشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على العديد من الجوائز داخل أبوظبي وخارجها، وتقدم من خلال هذه المرافق أوقات حافلة بالمتعة والترفيه للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتعزز هذه التجارب الفريدة التي تواكب جميع الأذواق والأعمار البهجة والفرح والحماس، وتثري جميع الحواس لتوفر ذكريات مميزة تعيش طويلاً مع الزوار.

لمحة عن ياس لإدارة الأصول

تتولى ياس لإدارة الأصول تشغيل وإدارة محفظة الأصول الحيوية، بدءاً من ياس باي وياس مارينا، أفضل مرسى لليخوت الفاخرة في الإمارات، وصولاً إلى الأصول المتخصصة بالمطاعم ومتاجر التجزئة ووجهات الاستجمام. وتقع جميع الأصول في محيط جزيرة ياس، حيث تسهم في تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية للاستجمام والترفيه.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae