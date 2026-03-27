• الاتفاقية تهدف إلى توسيع نطاق الأنظمة التي تمكّن الشركات من نقل القيمة الرقمية عبر شبكات البلوك تشين دون كشف بيانات العملاء أو تفاصيل المعاملات، مع الحفاظ على إمكانية الإشراف التنظيمي.

• التعاون سيركّز على تطوير حلول مبتكرة في الأسواق الناشئة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيوز"، إحدى أسرع مزوّدي البنية التحتية المالية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ميدين"، المتخصصة في تكنولوجيا البلوك تشين والمدعومة من صندوق a16z وشركاء آخرين. ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين شبكة "فيوز" الواسعة التي تضم مصارف وشركات تكنولوجيا مالية ومؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الأسواق ذات النمو المرتفع، وبين بنية "ميدين" المتقدمة للبلوك تشين القائمة على مبدأ الخصوصية أولاً.

وتهدف الشراكة إلى دمج شبكة شركاء "فيوز" الواسعة مع البنية التحتية العالمية للبلوك تشين الخاصة لدى "ميدين"، لدعم تطوير حالات استخدام منظّمة للأصول الرقمية عبر مجالات المدفوعات والتحويلات المالية وإدارة الثروات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى معالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية. إذ تعتمد غالبية شبكات البلوك تشين المستخدمة حالياً على دفاتر عامة تتيح لأي شخص الاطلاع على المعاملات وتتبعها وتحليلها. وتُمكّن مذكرة التفاهم الموقّعة بين "ميدين" و"فيوز" من توفير بنية تحتية تحافظ على الخصوصية، وتحمي بيانات العملاء والأنشطة التجارية الحساسة، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للجهات التنظيمية للإشراف والتدقيق وفرض متطلبات الامتثال، مثل سياسات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

وبالنسبة للشركات، تتيح هذه البنية للمؤسسات المالية والشركات استخدام تقنيات البلوك تشين دون الكشف عن البيانات السرية أو المعلومات الحساسة أو العلاقات التجارية. وعلى مستوى السوق الأوسع، يدعم هذا التعاون الانتقال من مرحلة التجارب في مجال الأصول الرقمية إلى مرحلة التطبيق العملي والمنظّم في حالات الاستخدام المالي اليومية.

وتجمع مذكرة التفاهم هذه خبرات شركتين عابرتين للقارات تسعيان إلى تحويل نظرية البلوك تشين إلى نشاط مالي واقعي ومنظّم.

وقال عظيم خان، المؤسس المشارك لشركة "ميدين": "لكي تنتقل الأصول الرقمية إلى ما بعد مرحلة التجربة، لا بد من توفير بنية تحتية يمكن للمؤسسات والجهات التنظيمية تطبيقها فعلياً على أرض الواقع. ويتيح لنا التعاون مع ’فيوز‘ تصميم أنظمة تجمع بين الخصوصية والحوكمة والوضوح التنظيمي، بدءاً من الأسواق التي تتجه بالفعل نحو هذا المستقبل."

ومن جانبه، قال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"فيوز Fuze": "عند التقاء البلوك تشين بالخدمات المالية، لا يكمن التحدي الحقيقي في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في تحقيق التوازن بين الخصوصية وقابلية التشغيل البيني والامتثال التنظيمي. ويكمّل نهج ’ميدين‘ القائم على البنية التحتية التي تضع الخصوصية في المقام الأول شبكة شراكاتنا وتوزيعنا الواسع في المنطقة، ما يوفّر أساساً قوياً لتسريع وتيرة التبنّي."

وتؤكد هذه الشراكة الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط كمركز عالمي للابتكار في مجال الأصول الرقمية المنظّمة وتطوير البنية التحتية المالية. ويعتزم الطرفان مواصلة العمل المشترك عن كثب لاستكشاف فرص تنفيذ المشاريع التجريبية وبناء الشراكات وتوسيع نطاق النشر في عدد من الأسواق الناشئة الرئيسية.

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze"، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظّمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظّمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

