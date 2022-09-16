ميديكلينيك ستكون أول شركة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنطلق في رحلة الاعتماد كمنظمة عالية الموثوقية

دبي: وقعت ميديكلينيك الشرق الأوسط عقدًا مع اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، الشركة العالمية الرائدة في مجال سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، لتلقي تدريب عالي المعايير للاعتماد كمنظمة عالية الموثوقية. تشير الموثوقية العالية في الرعاية الصحية إلى رعاية المرضى بالمعايير العالية ونسبة الأمان العالي على مدى فترات زمنية طويلة عبر جميع الخدمات والإعدادات. تشمل الصناعات التي تضم منظمات عالية الموثوقية (HRO) الطيران التجاري والطاقة النووية.

تتضمن عملية الاعتماد كمنظمة عالية الموثوقية في مجال الرعاية الصحية اعتماداً بحسب معايير Robust Process Improvement® (RPI®) ، وهي مزيج من الحيود السداسية الرشيقة (Lean Six Sigma) وعمليات إدارة التغيير، لتمكين القوى العاملة من تحقيق صفر ضرر للمرضى ومقدمي الرعاية والموظفين. تشمل فوائد الاعتماد كمنظمة عالية الموثوقية التأثير الإيجابي على النتائج السريرية ورضا المرضى وتفاعل الموظفين والأداء المالي.

كجزء من التعاون، ستقدم اللجنة المشتركة الدولية العديد من ورش العمل لقيادة وموظفي ميديكلينيك الشرق الأوسط. ستركز ورش العمل على السلوكيات والهياكل التأسيسية عالية الموثوقية، بالإضافة إلى أساليب وأدوات إدارة التغيير. وبمجرد الانتهاء من ورش العمل لجميع مستشفيات ميديكلينيك في الشرق الأوسط، ستوفر اللجنة المشتركة الدولية خطة عمل دقيقة وذات أولوية واستراتيجيات إضافية لتعزيز رحلة ميديكلينيك كمنظمة عالية الموثوقية.

وعن هذا التعاون قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط: "المنظمات عالية الموثوقية هي مؤسسات تحقق وتحافظ على مستويات عالية من الأمان بالرغم من وجود الاحتمالات الكبيرة لحدوث أضرار جسيمة. من خلال منشآتها المعتمدة بالفعل من قبل اللجنة المشتركة الدولية، أثبتت ميديكلينيك أنها تقدم معايير استثنائية في هذا المجال، ومع ذلك فنحن ملتزمون بتقديم المستوى الأكثر أمانًا من الخدمة لمرضانا دون استثناء على الإطلاق. إنها عملية معقدة للغاية لتصبح ميديكلينيك منظمة عالية الموثوقية، وتتطلب قيادة ملهمة وتغييرًا في السلوك على جميع المستويات، ولذلك نحن مصممون على الحفاظ على رعاية عالية الموثوقة للمرضى وأن نكون شريكًا موثوقًا به لجميع احتياجات مرضانا ".

وقال جان كورتني، الرئيس بالإنابة، الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المشتركة الدولية: "يسعدنا التعاون مع ميديكلينيك الشرق الأوسط للمساعدة في دفع رسالتها نحو الموثوقية العالية". "إن التزام قيادتها بتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية في جميع أنحاء المنظمة أمر يستحق الثناء. تتطلع اللجنة المشتركة الدولية إلى تزويد ميديكلينيك بالتعليم والتدريب والموارد اللازمة لمساعدة المنظمة على تحقيق هدفها الموثوق به لتوفير رعاية ممتازة وآمنة باستمرار ".

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عن ميديكلينيك الشرق الأوسط

ميديكلينيك الشرق الأوسط هي جزء من مجموعة ميديكلينيك إنترناشونال بي إل سي، وهي مجموعة رعاية صحية خاصة مسجلة في بورصة لندن (LSE) تقدم ثلاث منصات تشغيلية في سويسرا وجنوب القارة الأفريقية (جنوب إفريقيا وناميبيا) والإمارات العربية المتحدة. تمتلك ميديكلينيك إنترناشونال أيضًا حصة قدرها 29.9 ٪ في مجموعة سباير للرعاية الصحية، وهي مجموعة رعاية صحية خاصة مدرجة في LSE ومقرها المملكة المتحدة.

النهج الأساسي لميديكلينيك هو تطبيق العلم الدقيق لتحسين حياة المرضى، من خلال استخدام أحدث العلاجات والتقنيات لرعاية المرضى في بيئة قائمة على الأدلة.

تدير ميديكلينيك الشرق الأوسط سبعة مستشفيات و24 عيادة في الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من 950 سرير للمرضى المقيمين.

للمعلومات يرجى التواصل مع آرون أفاميل info@mediclinic.ae

حول اللجنة المشتركة الدولية

اللجنة المشتركة الدولية، منظمة مستقلة غير هادفة للربح، تقيّم وتعتمد أكثر من 1000 منظمة وبرنامج للرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة www.jointcommissioninternational.org