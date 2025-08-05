القاهرة، أعلنت شركة تيمينوس، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات المصرفية، عن الإطلاق الناجح للعمليات المصرفية الخاصة بـميدبنك باستخدام منصتها المتقدمة، وذلك بعد إتمام البنك لعملية تغيير شامل لنظامه المصرفي الأساسي، واستبدال الأنظمة القديمة بمجموعة متكاملة من حلول تيمينوس المصرفية.

ويأتي هذا الإنجاز كجزء من خطة استراتيجية طموحة ينفذها ميدبنك بهدف تعزيز بنيته التحتية الرقمية، وتقديم خدمات مصرفية حديثة ومواكبة للتطورات العالمية في القطاع المالي، بما يضمن تجربة متميزة للعملاء.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك: “نجحنا في تنفيذ عملية انتقال دقيقة ومدروسة من نظام تقليدي إلى نظام رقمي حديث، بفضل استعدادنا الكامل وشراكتنا الوثيقة مع شركة تيمينوس. لقد أثبتت تيمينوس كفاءتها العالية من خلال الدعم المستمر والتزامها بنجاح المشروع في كافة مراحله. اليوم، نحن في موقع قوي يمكّننا من تطوير مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في البنك.”

وأضاف الجارحي: “سيتيح النظام المصرفي الأساسي الحديث نتائج ملموسة ، من أبرزها تقليص فترات تنفيذ العمليات، ورفع كفاءة الأداء الداخلي، وتعزيز مستوى رضا العملاء. كما نعمل حاليًا على إطلاق قنوات رقمية جديدة بالتعاون مع شركة تيمينوس العالمية، إلى جانب استكشاف حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها تيمينوس والتي ستدعمنا في تقديم خدمات أكثر ذكاءً وابتكاراً في المستقبل والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف البنك المركزي المصري المتعلقة بالتحول الرقمي، ما يعزز دور ميدبنك في دعم وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.”

ومن جانبه، صرّح سانتوش راو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تيمينوس قائلاً: “يمثل التعاون مع ميدبنك نموذجًا ناجحًا لكيفية دعم تيمينوس للبنوك في تحديث أنظمتها بكفاءة وثقة. لقد ساهمت منصتنا المتطورة ومرونتها العالية، إلى جانب خبراتنا الواسعة في التنفيذ، في ضمان عملية انتقال سلسة وفي الوقت المحدد. وبفضل هذا التحديث، أصبح ميدبنك قادرًا على تقديم خدمات مصرفية عصرية وفعالة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة.”

ومن ضمن العوامل الاساسية لنجاح المشروع هو الحضور القوي لشركة تيمينوس في السوق المصري، إلى جانب شبكتها الواسعة من الشركاء المحليين. وقد تولّت شركة ITSS تنفيذ المشروع، بينما شاركت DXC في اختبار الأنظمة وضمان جاهزيتها للتشغيل الفعلي.

-انتهى-

#بياناتحكومية