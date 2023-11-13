لتوفير سيارة هيونداي أيونيك 5 المتطورة

عسكر، مملكة البحرين: قامت ميدال للكابلات مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع شركة الزياني لتأجير لسيارة هيونداي أيونيك 5 الكهربائية، وهي أول مركبة ضمن منصة هيونداي الكهربائية العالمية النموذجية الجديدة (E-GMP). يأتي ذلك بالتماشي مع مع الجهود المستمرة التي تبذلها ميدال للكابلات لتقديم حلول طويلة الأجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التشغيلية.

يعد هذا الطراز الجديد الذي تقدمه شركة الزياني للتأجير لعملائها الطراز الرئيسي لخط السيارات الكهربائية الشهير من هيونداي. وقد تميز هذا الطراز على نطاق واسع عبر فوزه بجوائز السيارات العالمية لعام 2022، ويقدم ميزات ممتازة تتسق مع مبدأ الاستدامة في إنشاء السيارات الحديثة والمتطورة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل عقد إيجار هيونداي أيونيك 5 شاحن للمركبات الكهربائية فعال تم تصنيعه تحت علامة أوتيل التجارية المرموقة.

تعمل ميدال للكابلات بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الخاصة بها. كما أن السياسة البيئية التي تلتزم بها الشركة تعطي أولوية قصوى لاستخدام الطاقة النظيفة. وتتم جميع العمليات وفقًا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة كجزء من رؤيتها.

وتشمل المبادرات البيئية لميدال للكابلات التركيب المكثف لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مرافق التصنيع الخاصة بها، واعتماد مبدأ عدم وجود نفايات في مصانع السحب والصب، واستخدام التوثيق غير الورقي، وإعادة تدوير المياه المعالجة. علاوة على ذلك، قامت الشركة بدمج الجودة والسلامة والاهتمامات البيئية بمهارة في تطوير الأعمال دون التضحية باحتياجات الأجيال القادمة.

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