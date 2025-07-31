دبي، الإمارات العربية المتحدة :أعلنت شركة ميتا (NASDAQ: META) عن نتائج مالية قوية للربع الثاني، متجاوزة بشكل كبير توقعات وول ستريت، ما يعزز مكانتها الريادية في كل من الإعلان الرقمي وابتكارات الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا إيرادات بلغت 47.5 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، مع أرباح للسهم الواحد بلغت 7.14 دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 5.88 دولار. ويواصل نشاط الإعلانات الأساسي للشركة أداءه القوي، مدعوماً بتحسينات في تقنيات الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي وزيادة تفاعل المستخدمين عبر منصات مثل "ريلز" و"ثريدز". وارتفع عدد مرات عرض الإعلانات بنسبة 19%، في حين ارتفع متوسط سعر الإعلان بنسبة 6%، مما يعكس قوة الطلب وتحسن القدرة على التسعير.



فرحان بادامي، مدير تطوير الأعمال في إيتورو، علّق قائلاً :تفاعل المستثمرون بإيجابية كبيرة، حيث ارتفع سهم ميتا بأكثر من 10% في تداولات ما بعد الإغلاق، مدفوعاً بتجاوز التوقعات وتقديم الشركة لتوقعات متفائلة لإيرادات الربع الثالث تصل إلى 49 مليار دولار."

وتواصل استراتيجية ميتا الطموحة في الذكاء الاصطناعي تحقيق نتائج ملموسة، حيث تقترب نماذج "لاما" ومساعد "ميتا AI" من مليار مستخدم شهرياً، في إشارة إلى اعتماد واسع النطاق. كما رفعت الشركة توجيهها للإنفاق الرأسمالي لعام 2025 ليصل إلى 66–72 مليار دولار، ما يؤكد التزامها المستمر ببناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من استمرار الخسائر في قسم "رياليتي لابز".



وأضاف بادامي: ميتا تدخل في منافسة مباشرة مع كبار لاعبي الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic. وعروض الشركة الأخيرة التي تصل إلى 300 مليون دولار على مدى أربع سنوات لأفضل الباحثين في المجال تُظهر مدى جدّيتها في السباق نحو 'الذكاء الفائق'."وعلى الرغم من التحديات التنظيمية المحتملة في الاتحاد الأوروبي والضبابية العالمية الأوسع، تُبرز نتائج ميتا قدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح، بالتزامن مع استثمارها في المستقبل.

وقال بادامي أيضاً :الأنشطة الأساسية لميتا ما زالت مزدهرة، ومحرك الإعلانات ما زال يعمل بكفاءة، وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي تلقى صدىً واضحاً في السوق. سنراقب عن كثب الكفاءة التشغيلية والتطورات التنظيمية في الفترات المقبلة – لكن من الواضح أن الزخم مستمر. السهم ارتفع الآن بأكثر من 760% منذ أدنى مستوياته في عام 2022 – إنه عالم زوك ونحن فقط نعيش فيه."

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