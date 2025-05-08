أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة مع "الفطيم ايكيا"، الشركة السويدية الرائدة في مجال بيع المفروشات المنزلية بالتجزئة في المنطقة، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز العمليات التجارية المستدامة في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد متاجر "الفطيم ايكيا" الأربعة في أبوظبي بشهادات الطاقة النظيفة لتغطية كافة احتياجاتها من الكهرباء. وتُعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة المعتمدة الوحيدة في أبوظبي التي توثّق بأن الكهرباء المستهلكة تنتجها مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة تؤكد جهود "الفطيم ايكيا" في خفض انبعاثات النطاق 2 للغازات الدفيئة، والقيام بدور إيجابي تجاه البيئة.

تعكس هذه الشراكة إقبال مؤسسات القطاع الخاص على مواكبة أهداف الدولة بشأن خفض الكربون، والمساهمة بشكل فعّال في دعم مبادرة الحياد المناخي 2050. ومع توجّه المؤسسات إلى دمج الاستدامة في عملياتها الأساسية، يُثبت مخطط شهادات الطاقة النظيفة أهميته في توثيق استهلاك الطاقة النظيفة والتحقق منه.

وفي هذا السياق، قال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة، في شركة مياه وكهرباء الإمارات: "تؤكد شراكتنا مع "الفطيم ايكيا" التوجهات الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات. من خلال اعتماد الطاقة المتجددة في جميع فروعها في أبوظبي، تُبرهن "الفطيم ايكيا" على دورها في إتخاذ خطوات عملية تدعم أهداف الاستدامة في الدولة، وتعزز التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتمكين مختلف القطاعات من إزالة الكربون من عملياتها من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة المعترف بها دولياً، والتي تدعم خفض الانبعاثات بشكل فعلي وتُحقق أثراً بيئياً مُوثّقاً".

ومن جانبه قال فينود جايان، المدير العام لشركة الفطيم إيكيا في الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وعُمان: "قطعت دولة الإمارات شوطا واسعا في رحلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة، وفقا لرؤى استراتيجية واضحة وطموحة، مثل استراتيجية الطاقة 2050 واستراتيجية الحياد المناخي 2050. نفتخر بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات للقيام بدور فاعل في دعم تطلعات الدولة وأهدافها. تؤكد شركة مياه وكهرباء الإمارات، التزامها بمستقبل الطاقة النظيفة، ونحن على ثقة بنجاح هذه الشراكة.

"إننا نُدرك أن الشفافية والمصداقية جوهر النجاح عندما يتعلق الأمر بالطاقة النظيفة. وإلى جانب الدعم القوي الذي تقدّمه القيادة الرشيدة، تقع على عاتق الشركات مسؤولية المساعدة في تحقيق الأهداف الكبرى من خلال اتخاذ خلال خطوات عملية وقرارات قابلة للتنفيذ. نتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية في مواصلة إحراز تقدم حقيقي وإحداث تأثير ملموس".

ويُشار إلى أنّ شهادات الطاقة النظيفة التي تصدرها دائرة الطاقة في أبوظبي بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، والتي تثبت الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة المتجددة أو النظيفة.

تُتيح شهادات الطاقة النظيفة لكل من الشركات والأفراد في أبوظبي إمكانية التوثيق من أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة، والمساهمة بشكل فعال في إزالة الكربون من اقتصاد أبوظبي.

تؤكد هذه الشراكة جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توسعة نطاق اعتماد الطاقة المتجددة والنظيفة في مختلف القطاعات، ودعم مجموعة واسعة من المؤسسات لمواءمة عملياتها مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات الطاقة النظيفة لإمارة أبوظبي 2035 الصادرة عن دائرة الطاقة.

على الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات عن شهادات الطاقة النظيفة، أو المشاركة في المزادات القادمة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae/en/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

نبذة حول "ايكيا الإمارات"

تقدم ايكيا الإمارات، التابعة لمجموعة الفطيم، مجموعة واسعة من منتجات وإكسسوارات الأثاث المنزلي التي تتميز بتصميمها المميز وقيمتها العالية ووظائفها العملية. تتواجد ايكيا منذ 30 عامًا في الإمارات، وتتبع متاجرها في دبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا في جبل علي، وجزيرة ياس، والوحدة مول في أبوظبي، مفهوم الخدمة الذاتية والتركيب الذاتي الشهير الذي ابتكرته الشركة في السويد منذ أكثر من نصف قرن. تقدم ايكيا تشكيلة واسعة من المرطبات في مطاعمها في الفروع. كما توفر مركزا للطلب والاستلام في العين للسكان سهولة الوصول إلى منتجات مصممة بعناية وبأسعار مميزة.

يمكن للعملاء أيضًا الانضمام إلى برنامج الولاء "عائلة ايكيا" للاستفادة من عروض رائعة وخدمات إضافية في كل زيارة للمتجر. الرقم المجاني للعلامة التجارية العالمية الشهيرة هو 800 4532 (800 IKEA). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.IKEA.ae ، أو: www.facebook.com/IKEAUAE، أو @IKEAUAE على تويتر.

نبذة حول مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتطورًا، ومقرها دبي.

تتألف المجموعة من خمسة أقسام تشغيلية: السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصحة. ويعمل فيها أكثر من 33,000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتعاون مع أكثر من 200 علامة تجارية عالمية مرموقة ومبتكرة.

إن ريادة مجموعة الفطيم وتركيزها على خدمة العملاء يُمكّنانها من مواصلة النمو والتوسع، وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ومن خلال التمسك بقيمنا المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، تواصل مجموعة الفطيم إثراء حياة العملاء وتطلعاتهم كل يوم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alfuttaim.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ميماك أوجيلفي | ikea.pr@ogilvy.com

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