دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت موني هاش (MoneyHash)، المنصة الرائدة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية، عن شراكة جديدة مع شركة إيزي للخدمات المالية (EazyPay)، مزود خدمات الدفع المرخّص من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يدعم الشركات العاملة في المملكة، ويساهم في توسيع الوصول إلى بوابات الدفع في البحرين للتجار الإقليميين والعالميين.

تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة ضمن استراتيجية موني هاش لتعزيز حضورها في البحرين، بالاعتماد على شبكة مزودي الدفع الحالية لديها في السوق. ومن خلال التعاون مع EazyPay، أول مزود خدمات دفع مرخّص من مصرف البحرين المركزي ضمن منظومة شركائها، تعزز موني هاش قدرتها على دعم التجار ببنية تحتية موثوقة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية المحلية، مع الحفاظ على اتساق العمليات عبر مختلف الأسواق.

توسيع الوصول إلى حلول الدفع في البحرين

مع توسع الشركات في المنطقة، يتطلب التعامل مع أنظمة الدفع المحلية مزيجًا من المرونة التقنية والشراكات القوية. وتعد البحرين سوقًا متناميًا في مجال المدفوعات الرقمية، مع تزايد الطلب على تجارب دفع سلسة سواء عبر المتاجر أو القنوات الرقمية، خاصة مع الانتشار المتزايد للمدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول.

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل موني هاش نهجها في تمكين دخول الأسواق عبر بنية تحتية موثوقة ومتوافقة مع الأنظمة المحلية، مع تعزيز قدرتها على دعم التجار العاملين في البحرين. حيث تتيح هذه الشراكة للشركات التعاون مع مزود دفع محلي مرخّص يوفر مجموعة واسعة من قدرات قبول المدفوعات، بما في ذلك خدمات نقاط البيع (POS) وإمكانية الوصول الأوسع إلى بوابات الدفع في البحرين، إلى جانب خيارات الدفع الرقمية الحديثة.

تمكين عمليات دفع قابلة للتوسع عبر الأسواق

تواصل موني هاش تركيزها على دعم الشركات في التوسع عبر الأسواق الناشئة من خلال تقليل تعقيد عمليات الدفع وتقديم بنية تشغيلية مرنة قائمة على البنية التحتية. ومن خلال منصة التنظيم الخاصة بها، يمكن للتجار الربط مع عدة مزودي دفع، وتحسين توجيه العمليات، والحصول على رؤية شاملة لأداء المدفوعات عبر الأسواق.

وقال نادر عبد الرازق، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موني هاش: "النمو في أسواق مثل البحرين لا يعتمد فقط على الوصول إلى وسائل الدفع، بل على القدرة على التحكم في كيفية توجيهها وتحسينها وتوسيعها. من خلال شراكتنا مع EazyPay، نتيح للشركات العمل بمرونة أكبر على المستوى المحلي، مع بناء البنية التحتية اللازمة للتوسع على مستوى المنطقة."

ومن خلال العمل مع شركاء مثل EazyPay، تمكّن موني هاش الشركات من توسيع عملياتها في البحرين مع الحفاظ على اتساق عمليات الدفع عبر مختلف الأسواق، دون الحاجة إلى إعادة بناء أنظمة الدفع لكل سوق على حدة. كما يتيح هذا النهج الوصول إلى بوابات الدفع في البحرين ودعم التكامل مع البنوك الرقمية في البحرين، مما يساعد التجار على العمل بمرونة أكبر ضمن منظومات الدفع المتطورة.

دعم تجارب الدفع متعددة القنوات

توفر EazyPay مجموعة متكاملة من حلول الدفع التي تدعم القنوات التقليدية والرقمية على حد سواء. وتشمل خدماتها أجهزة نقاط البيع الذكية (Smart POS)، وتقنيات SoftPOS، بالإضافة إلى بوابات الدفع الإلكترونية التي تدعم بطاقات الخصم والائتمان، والمحافظ الرقمية مثل Apple Pay وBenefitPay، إلى جانب وسائل الدفع البديلة، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للمدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول في مختلف القنوات.

وقال نايف توفيق العلاوي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (EazyPay): "نسعى في EazyPay إلى تقديم حلول دفع بسيطة وآمنة ومبتكرة تمكّن التجار وتعزز تجربة العملاء. وتتيح لنا الشراكة مع موني هاش دعم الشركات العاملة في البحرين من خلال بنية تحتية محلية موثوقة، والمساهمة في بناء منظومة مدفوعات أكثر تكاملًا وكفاءة."

وبفضل حضورها القوي في السوق المحلي، تدعم EazyPay شبكة متنامية من التجار ونقاط الدفع، مما يتيح للشركات قبول المدفوعات بسهولة عبر قنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقنوات الرقمية الحديثة.

تعزيز بنية المدفوعات الحديثة في المنطقة

تجمع موني هاش وEazyPay رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين بنية مدفوعات حديثة وقابلة للتوسع تدعم تطور الاقتصاد الرقمي في المنطقة. وتعكس هذه الشراكة تركيز موني هاش المستمر على العمل مع مزودي خدمات دفع مرخّصين، مع توسيع الوصول إلى حلول دفع محلية في الأسواق ذات النمو المرتفع.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى الشركتان إلى تقديم تجارب دفع أكثر كفاءة توازن بين متطلبات السوق المحلي والتوسع الإقليمي، مع تعزيز دور تنظيم المدفوعات في تبسيط العمليات. كما يتماشى هذا النهج مع التطور الأوسع في قطاع الخدمات المالية في المملكة، بما في ذلك نمو البنوك الرقمية في البحرين وتطور منظومات الدفع الرقمية المتكاملة.

حول موني هاش

موني هاش هي المنصة الرائدة لتنظيم المدفوعات والمصممة للأسواق الناشئة والعالمية، حيث تقدم حلولًا للبنية التحتية للمدفوعات تحاكي نهج AWS في الحوسبة السحابية. تُمكّن برمجياتها الشركات من دمج عدة بوابات دفع عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، مع توفير توجيه ذكي للمدفوعات، ودعم المدفوعات متعددة العملات، ولوحة تحكم موحدة لإدارة العمليات بشكل كامل. تساعد موني هاش الشركات على تحويل تعقيد المدفوعات إلى ميزة تنافسية، من خلال توفير المرونة وقابلية التوسع اللازمة للنمو في أحد أكثر الأسواق الرقمية تنوعًا وسرعة نمو في العالم.

للمزيد من المعلومات: www.moneyhash.io

حول Eazy Financial Services (EazyPay)

تأسست Eazy Financial Services (EazyPay) في عام 2016، وهي مزود خدمات دفع مرخّص ومنظم في مملكة البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدمات بوابات الدفع الإلكترونية، وحلول نقاط البيع، وخدمات الدفع المختلفة. توفر EazyPay مجموعة متكاملة من حلول الدفع التي تدعم القنوات الرقمية والتقليدية، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الرقمية ووسائل الدفع البديلة.

ومن خلال بنيتها التحتية وشبكتها المتنامية من التجار، تمكّن EazyPay الشركات من قبول المدفوعات بكفاءة وتقديم تجارب سلسة، مما يساعدها على العمل والتوسع ضمن منظومة المدفوعات المتطورة في البحرين.

للمزيد من المعلومات: https://eazypay.com

