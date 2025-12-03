دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط" تهدف إلى دفع تطوير وتنفيذ مبادرات المدن الذكية، ومراكز القيادة الموحّدة (ICC)، ومراقبة البنى التحتية الحيوية، وحلول إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف أنحاء المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة لتجمع بين قدرات "مورو" في البنى التحتية الرقمية المتقدمة وتقنيات إنترنت الأشياء، وخبرة «بي دبليو سي» العالمية في مجالات الثقة الرقمية واستراتيجيات المدن الذكية والأمن السيبراني، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مدن ذكية مترابطة ومستدامة.

ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "يمثل تعاوننا مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط"خطوة مهمة في مساعينا لبناء مجتمعات أكثر ذكاءً وأمناً وترابطاً. ومن خلال الجمع بين خبرة "بي دبليو سي" الاستراتيجية والتقنية وبين منظومتنا الرقمية المتكاملة، يمكننا مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على تسريع مسارات التحول لديها وتحقيق قيمة أكبر من استثماراتها الرقمية".

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل "مورو"، و"بي دبليو سي الشرق الأوسط" على استكشاف مبادرات مشتركة تشمل:

مراكز القيادة الموحّدة (ICC): تصميم وتنفيذ الجيل الجديد من مراكز القيادة التي توحّد البيانات لحظياً من أنظمة البنية التحتية المختلفة، اعتماداً على تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة .

مراقبة البنى التحتية الحيوية: تعزيز مرونة وسلامة وكفاءة تشغيل المرافق الحيوية والأصول الأساسية عبر منصات رقمية متقدمة للرصد والتحليلات التنبؤية .

استراتيجية وتنفيذ حلول إنترنت الأشياء (IoT): بناء منظومات مترابطة تعتمد على البيانات، تمكّن من المراقبة اللحظية وإدارة الأصول بذكاء وتحسين الأداء التشغيلي .

حلول المباني الذكية وإدارة المرافق: دعم بيئات عمرانية أكثر استدامة وكفاءة عبر تقنيات إدارة الطاقة والأصول والمباني الذكية.

ومن جانبه، قال أحمد أبو حنتش، قائد الاستراتيجية الرقمية والتنفيذ في "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "يعكس التعاون مع مورو طموحنا المشترك في تسريع أجندة المدن الذكية في المنطقة. ويجمع هذا التعاون بين خبرات تخصصية عميقة وقدرات رقمية متقدمة لتقديم نتائج ملموسة للجهات الحكومية والمؤسسات، سواء في تعزيز المرونة والاستدامة أو تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات السكان".

وتواصل "مورو" دورها كممكن رئيسي للتحول الرقمي في المنطقة عبر خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، واستضافة البيانات، والخدمات الرقمية. وستعزز شراكتها مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط" هذه الجهود من خلال الاستشارات الاستراتيجية، وأطر التنفيذ الرقمي، وشراكات الابتكار تدعم تحقيق نتائج فعّالة.

ويهدف الطرفان إلى تأسيس إطار مشترك للابتكار وتطوير القدرات، بما يسهم مباشرة في دعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وتعزيز أهداف التحول الذكي والاستدامة على مستوى المنطقة.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

نبذة عن "بي دبليو سي":

في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 364,000 شخص في 136 دولة و137 منطقة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد العملاء على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.pwc.com.

تضم بي دبليو سي الشرق الأوسط 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص، وتجمع بين رؤى إقليمية معمقة وخبرة عالمية لمساعدة العملاء على حل المشكلات المعقدة، ودفع عجلة التحول، وتحقيق نتائج مستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.pwc.com/me.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com/structure.

