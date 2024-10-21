وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "نحن فخورون بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، التي تتيح لهم الاستفادة من خبراتنا الرقمية المتقدمة لتعزيز عمليات الابتكار في قطاع الفضاء. وعبر دمج تقنياتنا الرقمية الحديثة، نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة ومرونة العمليات، ووضع معايير جديدة للتميز في الأداء. ويعكس هذا التعاون التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات في الريادة التكنولوجية، ويجسد جهودنا لتمكين قطاع الفضاء من خلال حلول متطورة تُسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزز التنافسية على الساحة العالمية".

وتتمحور الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم حول تعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة من خبرات "مورو" في مجالات السحابة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية. كما تسعى الشراكة إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز التفاعل معهم من خلال تبني منصات رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية وتقديم تجربة متعاملين نوعية. إضافةً إلى ذلك، تهدف الشراكة إلى خلق ميزة تنافسية في قطاع الفضاء الإماراتي سريع النمو، مما يعزز مكانة وكالة الإمارات للفضاء كقوة ريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء من وكالة الإمارات للفضاء: "تعّد هذه المذكرة نقطة تحول محورية في مسيرة التطور التكنولوجي لوكالة الإمارات للفضاء، حيث تفتح لنا آفاقًا جديدة للتحول الرقمي. ومن خلال شراكتنا مع مورو، نسعى إلى تسريع قدراتنا الرقمية وتعزيز الأنظمة والعمليات المحورية التي تدعم نجاح مهماتنا الفضائية. وهذا التعاون سيمنحنا الأدوات والابتكارات التي نحتاجها لدفع المبادرات الرئيسية قُدمًا، مما يعزز قدرتنا على استكشاف آفاق جديدة في عالم الفضاء."

وتنسجم الشراكة بين "مورو" ووكالة الإمارات للفضاء مع الرؤية الطموحة لحكومة دولة الامارات لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، مما يعزز التزام الدولة بالابتكار وترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الفضاء.

-انتهى-

#بياناتشركات