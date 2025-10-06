دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى البنك العربي المتحد (UAB)، تقديراً لالتزام البنك بالاستدامة البيئية من خلال استضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات في مركز البيانات الأخضر التابع لـ"مورو".

وقد جرى تسليم الشهادة رسمياً من قِبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو"، إلى "بادمانابهان سيفيليميدو فيرافالي"، رئيس إدارة تقنية المعلومات في البنك العربي المتحد، وذلك خلال فعاليات معرض "ويتيكس" والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

بدوره، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "إن قرار البنك العربي المتحد استضافة عملياته في مجال تقنية المعلومات عبر السحابة الخضراء التابعة لـ"مورو"، يعكس الرؤية الاستباقية تجاه الاستدامة والمسؤولية المؤسسية. ونحن فخورون بدعم البنك في تحقيق أهدافه البيئية، من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية".

وتُجسّد الشهادة الخضراء جهود البنك العربي المتحد الاستباقية في خفض بصمته الكربونية من خلال الاستفادة من البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لـ"مورو"، التي تعمل بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتعتمد على مصادر متجددة. ويأتي هذا التعاون منسجماً مع المعايير العالمية للاستدامة والمبادرات المناخية لدولة الإمارات، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي والبيئي للقطاع المالي.

وقال "بادمانابهان سيفيليميدو فيرافالي": "تشكل الاستدامة جوهر عملياتنا، ويتيح لنا التعاون مع ’مورو‘ خفض بصمتنا الكربونية بشكل كبير مع الحفاظ على أعلى معايير الأداء والأمن في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتمثل هذه الشهادة الخضراء دليلاً على التزامنا المستمر ببناء مستقبل أكثر استدامة".

وتشكل هذه الشهادة اعترافاً رسمياً بالنتائج الملموسة في تقليص الأثر البيئي، وتؤكد التزام البنك العربي المتحد بتبني ممارسات أعمال مستدامة. ومن جانبها، ستواصل "مورو" تقديم خدمات الرصد وإعداد التقارير التي تضمن أعلى درجات الشفافية والامتثال للمعايير البيئية الدولية.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً.

نبذة عن البنك العربي المتحد :

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر".

-انتهى-

