· تهدف المنصة إلى تسريع اعتماد التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركة مرنة ومريحة للسيارات الكهربائية

· توفر موتور للعملاء إمكانية استخدام السيارات الكهربائية من علامة "تسلا" الرائدة، بما في ذلك تسلا موديل 3 وقريبا تسلا موديل Y، وسيارات من علامات تجارية رائدة أخرى

· تمكن الشركات والأفراد الذين يستخدمون الخدمة من الاستمتاع بامتيازات عديدة أخرى مثل المواقف المجانية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وشحن السيارات الكهربائية في المناطق الرئيسية في دبي.

· تشمل خطط " موتور" المستقبلية التوسع عبر جميع أنحاء الإمارات من خلال إطلاق منصة للاشتراك في خدمة مشاركة السيارات الكهربائية وشبكة شحن بحلول نهاية عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت موتور، المنصة المتخصصة في خدمة مشاركة السيارات الكهربائية، عن إطلاق منصتها لمشاركة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام موتور للحد من البصمة الكربونية في المنطقة من خلال توفير حلول الطاقة النظيفة ضمن منظومة النقل المستدام، حيث توفر للمستخدمين من خلال منصتها موتور شير خيارات قصيرة وطويلة الأجل للوصول إلى السيارات الكهربائية الرائدة عالميا بأسعار معقولة.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل ما تشهده أسعار الوقود من ارتفاع في جميع أنحاء العالم، والرؤى الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك " 'المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050' والتزام الحكومة بتحويل 20٪ من أسطولها من السيارات المملوكة للحكومة إلى بدائل كهربائية بحلول عام 2030، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

بهذا، يمكن للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديد موقع سيارات موتور الكهربائية واستئجارها بواسطة عملية تسجيل بسيطة في تطبيق موتور شير والتي تتم عبر بضع نقرات فقط. يذكر أن سيارات موتور الكهربائية تشمل سيارة تسلا موديل 3 وقريبا تسلا موديل Y بالإضافة للعلامات التجارية الرائدة الأخرى. كما توفر المنصة امتيازات مغرية، بما في ذلك مواقف مجانية للسيارات في الأماكن العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عبر مختلف مناطق دبي، شحن السيارات الكهربائية مجانا، التأمين الشامل، وأسعار معقولة.

وبالإضافة إلى فسحه المجال أمام المستخدمين للاستفادة من الميزات التكنولوجية والتصميمات الرائدة للسيارات الكهربائية، يوفر تطبيق موتور شير ميزات متقدمة أخرى، بما في ذلك خيار تبريد السيارة قبل وأثناء الاستخدام. كما سيتم قريبا طرح بعض الميزات الإضافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل "درجة السلامة"، التي ستكافئ السائقين الحذرين وتحذر السائقين المتهورين.

توفر منصة موتور شير فرصا لمشاركة العملاء للسيارات، حيث تمكنهم من الاستمتاع بمرونة استئجار سيارة بالساعة أو لمدة تصل إلى عامين. علاوة على ذلك، لدى العملاء أيضا خيار عرض سياراتهم المملوكة على المنصة. وستستفيد الشركات التي تستخدم المنصة من العديد من المزايا التي تسمح لها بتجميع خدمات تأجير السيارات في منصة واحدة بفضل حلول التنقل المخصصة، مما يوفر فرصة مرنة لزيادة استخدام أسطولها من السيارات المعروضة للتأجير وبالتالي خلق مصدر ربح إضافي.

وقد علق حمد المزروعي ، الشريك المؤسس لموتور قائلا:" في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التزامها في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال 'المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050' الطموحة، تتطلع المزيد من الشركات والمستخدمين إلى التحول إلى السيارات الكهربائية. هدفنا في موتور ليس فقط تسريع اعتماد السيارات الكهربائية، ولكننا نريد أيضا أن نجعل التنقل المستدام أكثر سهولة، ومرونة وبأسعار معقولة".

وبعد إطلاق منصتها لخدمة مشاركة السيارات الكهربائية، تهدف موتور إلى طرح خدمتها الخاصة “MOTOR Subscription” وشبكة لشحن السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2022. وعلاوة على ذلك، تخطط المنصة لطرح نظام لنقاط مكافآت القيادة المستدامة التي تهدف إلى الحصول على رحلات وتخفيضات.

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