الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن عزمها إطلاق مزاد الأرقام المميزة الخيري المخصص ريعه لدعم الجمعيات الخيرية في تمويل أنشطتها وبرامجها ومشاريعها، التي تهدف لمساعدة مرضى السرطان، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعانة المحتاجين الراغبين في الزواج، وترميم وبناء المساكن للعائلات الأشد حاجة، إلى جانب مبادرات خيرية أخرى.

وتستهل موبايلي المرحلة الأولى من مزاد الأرقام المميزة الخيري بالتزامن مع شهر رمضان بإتاحة المزايدة على رقمين مميزين في مزاد خيري تحت شعار "برقمك قصة تنقال"، سيخصص ريعه لدعم جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، وذلك يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري والذي يتزامن مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

وستواصل موبايلي دعمها لأنشطة وبرامج الجمعيات الخيرية عبر إقامة العديد من مزادات الأرقام الخيرية المميزة، خلال الفترة المقبلة، حيث سيخصص ريعها لتمويل الأعمال الخيرية؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير وتمكين القطاع غير الربحي ليكون قطاعًا مساهمًا في المجتمع والاقتصاد، وتوسيع نطاق خدماته من أجل أن تشمل شرائح مختلفة من المستفيدين؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويتماشى إطلاق موبايلي للمزاد الخيري للأرقام المميزة مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، والتي تتبنى من خلالها نهجًا استراتيجيًا لتوسيع نطاق أنشطتها الأساسية بما يحقق تأثيرًا مجتمعيًا مستدامًا لأصحاب المصلحة والمجتمعات، بالإضافة إلى إيمانها بأن نجاحها الحقيقي يُبنى على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات والمساهمة في صنع عالم أكثر ازدهارًا.

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