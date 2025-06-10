الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن اختتام مشاركتها في موسم الحج لعام 1446هـ، حيث حافظت على مرونة شبكتها وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات و البيانات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس نزار بانبيله أن الجهود التي بذلتها الشركة خلال موسم حج هذا العام تعكس التزامها – كممكن رقمي وطني رائد– بتقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات وتطلعات حجاج بيت الله، وعملائها وشركائها على حدٍ سواء.

وقال:"حرصت شركة موبايلي على زيادة حجم بيانات شبكتها، وكذلك زيادة استخدام أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة بالإضافة إلى أتمتة العمليات التشغيلية للشبكة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، الأمر الذي ساهم بشكل فعّال في تلبية الطلب المتزايد على حجم استخدام البيانات حيث زادت نسبة استهلاك البيانات بمقدار 29% مقارنة بالعام الماضي، كما سجلت المكالمات الدولية نموًا بنسبة 101% وارتفعت المكالمات عالية الوضوح عبر الجيل الرابع بنسبة 11%، كذلك شهدت شبكة الجيل الخامس زيادة في حركة البيانات بنسبة 122%، وارتفاعًا في تغطية المواقع بنسبة 133% مقارنة بالعام الماضي."

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم تدقيق أنشطة الصيانة الاحترازية لشبكة موبايلي عبر نظام الذكاء الاصطناعي، في رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 40% وتدقيق أكثر من 70 الف صورة للصيانة الوقائية للحج، كما ساعد زيادة الشركة لعدد أبراجها بنسبة 63% في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في دعم شبكة الجيل الخامس، ما أدى إلى تعزيز وإثراء تجربة الحجاج، وتمتعهم بخدمة المكالمات الصوتية عبر الانترنت والتواصل مع ذويهم بكل يسر وسهولة، من خلال تقليل زمن الاستجابة وتحسين استقرار الشبكة خلال موسم الحج.

كما زادت موبايلي من نقاط البيع وعدد موظفيها عن العام الماضي لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى تفعيلها الشرائح المدمجة وأتمتة جميع خطوات تقديم خدمة الاتصالات على منصة نسك، إلى جانب إطلاقها تطبيق (SOFT POS)؛ لتسهيل عملية الدفع على الحجاج.

ولم يقتصر دور موبايلي في خدمة الحجاج على الجانب التقني فقط بل شاركت كراعٍ استراتيجي لمبادرة "نسك عناية بلس" وهي إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة والتي تهدف إلى إثراء تجربة الحجاج عبر تقديم خدمات رقمية وتوجيهية وإرشادية متكاملة لهم.

كما قامت بدعم أحد مراكز الضيافة لأطفال حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم والتي بادرت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير رعاية مميزة تسهم في رحلة حج ميسرة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام "موبايلي" بدورها الوطني في دعم المبادرات الاجتماعية التي تعزز من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء نسكهم.

يشار إلى أن موبايلي تواصل استثمارها في تطوير بنيتها التحتية الرقمية عبر التوسع في مراكز البيانات والكابلات البحرية وشبكة الألياف الضوئية وخدمات الجيل الخامس بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز رقمي عالمي يُحتذى به في مجال الابتكار والتقنية، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التقنية والابتكار.

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