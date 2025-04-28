وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة العيسى العالمية للسيارات إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة, عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون ريال وبمساحة 382 ألف متر مربع، لاستيراد وإعادة تصدير المركبات وقطع الغيار.

ومثل الجانبين في التوقيع, رئيس الهيئة المكلف مازن بن أحمد التركي، والعضو المنتدب للمجموعة عبدالله بن عبدالمحسن العيسى، بحضور عدد من المسؤولين.

وتأتي المنطقة اللوجستية ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ، وتقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية، ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.

وتضم المنطقة اللوجستية مستودعًا بمساحة 7 آلاف متر مربع لتخزين قطع الغيار ومنطقة لوجستية مجهزة للتعامل مع أكثر من 13,000 سيارة وشاحنة، بما يسهم في تعزيز الميزة التنافسية ومكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي من خلال تقديم خدمات لوجستية نوعية، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية ويعزز التنوع الاقتصادي.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يؤدي دورًا مهمًا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، ويتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى.

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