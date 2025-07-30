افتتحت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في أكثر من 30 دولة، مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة أبيدجان، ساحل العاج، في القارة الأفريقية. سيعمل المكتب الجديد على تنسيق عمليات الشركة المتنامية في جميع أنحاء القارة، ويمثل فصلاً جديداً في التزام مجموعة يانغو تجاه أفريقيا على المدى الطويل. ومع وجود حوالي 200 موظف حالياً في مكتب الشركة في أبيدجان، تخطط يانغو لتوسيع قدراتها المحلية في العام المقبل.

انطلقت يانغو لأول مرة في ساحل العاج عام 2018، واتخذت أفريقيا نقطة انطلاقها. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشركة لتشمل 13 دولة في جميع أنحاء القارة، حيث بنت محفظة متنوعة من الخدمات الرقمية. ومع اتخاذ أبيدجان مقراً رئيسياً لها على مستوى القارة، تعمل مجموعة يانغو على ترسيخ حضورها الإقليمي وتسريع وتيرة الابتكار المُصمّم خصيصاً للارتقاء بالحياة اليومية على المستوى المحلي.

وبهذه المناسبة، صرّح دانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يانغو: "يُمثل المكتب الإقليمي الجديد في أبيدجان فصلاً جديداً في مسيرتنا عبر القارة الأفريقية، حيث تتمحور اسراتيجيتنا حول بناء منظومات رقمية تسخّر التقنيات العالمية وترسيخها على أرض الواقع لتمكين البلدان من الداخل. لقد كانت نقطة انطلاقنا من أفريقيا، واليوم، نستثمر في المستقبل من خلال جعل أبيدجان مقراً لأكبر مكتب لنا في أفريقيا، ومركزاً لاستراتيجيتنا للقارة."

بناء منظومات رقمية في جميع أنحاء أفريقيا

تتمحور استراتيجية مجموعة يانغو حول بناء منظومات رقمية شاملة وتكييفها للاستخدامات المحلية، تتجاوز بكثير مجرّد تقديم الخدمات الفردية. ومن خلال دمج تقنياتها العالمية مع نهج محلي متطور، تهدف الشركة إلى دعم التحوّل الرقمي في القارة.

تركز يانغو على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، من خدمات نقل الركاب وتوصيل الطعام إلى خدمات التوجيه والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، والتي تم دمجها جميعاً في تطبيق سوبر آب واحد. تُساعد هذه الخدمات على فتح آفاق اقتصادية جديدة للسائقين وشركات التوصيل والشركات الصغيرة والمستخدمين على حد سواء.

مع توسّع مجموعة يانغو، تُخطط الشركة لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل دولاً جديدة، من خلال إنشاء منصات تُلبّي الاحتياجات المحلية وتُعزّز سلاسل القيمة بأكملها. كما تُخطط يانغو لإطلاق حلول مُصمّمة خصيصاً للشركات في جميع أنحاء المنطقة، لمساعدتها على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز نموها وتوسّعها.

توسيع نطاق زمالة يانغو ليشمل القارة الأفريقية

في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لدعم التحول الرقمي في أفريقيا وخارجها، تعمل يانغو على توسيع استثماراتها في المواهب المحلية، التي تُعدّ عاملاً أساسياً في تبني التكنولوجيا المستدامة والابتكار في جميع أنحاء القارة. تتخذ الشركة الآن خطوةً أخرى بتوسيع نطاق زمالة يانغو ليشمل القارة الأفريقية ككل، بهدف تزويد مئات الآلاف من المواهب الشابة بمهارات رقمية مستقبلية في أسواقها الأفريقية. يعمل البرنامج حالياً في ساحل العاج ويرسّخ مكانة أبيدجان كمركز إقليمي للتنسيق والتدريب في القارة.

أضاف دانييل شوليكو: "نهدف من خلال برنامج زمالة يانغو إلى تمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا الأفارقة، فرسالتنا تتجاوز مجرد تقديم الخدمات الرقمية. من خلال الاستثمار في المواهب والمهارات، وخاصةً بين فئة الشباب، نساهم في إرساء أسس الابتكار طويل الأمد وتعزيز المنظومة الرقمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا."

عن مجموعة يانغو “Yango Group”

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء ودعم المجتمعات المحلية وذلك بتحويل التقنيات والابتكارات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.yango.com

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