مسقط، سلطنة عُمان: اختتمت شركة صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، مؤتمر "جنبًا إلى جنب، متحدون من أجل مستقبل مستدام" الذي عقدته في دار الأوبرا السلطانية مسقط، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة، بهدف استعراض أحدث الابتكارات في حلول الكابلات، والتركيز على الاستدامة والسلامة وكفاءة الطاقة.

وخلال المؤتمر، جددت شركة صناعة الكابلات العمانية التي تتميز بإرث يمتد لأكثر من 40 عاماً كشركة عُمانية تنمو على المستوى العالمي، وبالاقتران مع إرث شريكها الاستراتيجي مجموعة "بريسميان" الذي يتجاوز 100 عام، التزامها بتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

تضمنت جلسات المؤتمر كلمات ألقاها عدد من كبار المدراء والمسؤولين التنفيذيين عبروا فيها عن رؤاهم المتعلقة بالقطاع، ومن بينهم أركان ايدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية، الذي قدم رؤية استراتيجية حول طموح الشركة في المساهمة بتحقيق رؤية "عُمان 2040"، واستعرض مجموعة من الابتكارات والتقنيات والمنتجات والحلول التي قدمتها الشركة، إلى جانب دورها في تشكيل ملامح مستقبل أكثر استدامة. كما شهد الحدث مشاركة متحدثين بارزين، من بينهم عماد بن خميس الشكيلي، المدير العام للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتعليقاً، قال أركان ايدوجدو: "مع احتفالنا بمرور أكثر من 40 عامًا من التميّز، نواصل دفع عجلة الابتكار لدعم رؤية "عُمان 2040"، ويعكس تركيزنا واستثماراتنا المستمرة في التقنيات المستدامة والمبتكرة التزامنا بصنع مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث صُممَت محفظتنا التي تتضمن العديد من حلول الطاقة المتجددة، إلى جانب علامة Prysmian E-Path العلامة الأولى في مجال الكابلات الصديقة للبيئة، ومروراً بالتقدّم الرقمي من خلال حلول Omhero، و Alesea وغيرها، لتمكين جميع المشاريع في سلطة عُمان والمنطقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الحاصلة على شهادة LEED في سلطنة عُمان، حيث تمثل الاستدامة والابتكار والجودة والسلامة والكفاءة جوهر الحلول التي نقدمها".

كما شهد الحدث نقاشات استراتيجية حيوية حول مستقبل الطاقة المتجددة، والدور المحوري للكابلات المقاومة للحريق، مثل (OCI FLAMX)، إضافة إلى الإمكانات التحولية للحلول الرقمية الذكية في بناء بنية تحتية قوية. كما شهد الحضور عروضاً تفاعلية مبتكرة لأحدث ابتكارات شركة صناعة الكابلات العمانية، بما في ذلك ملحقات الجهد المتوسط المتقدمة وأنظمة متطورة موفرة للطاقة مصممة لمواجهة تحديات المستقبل.

ومن خلال مبادراتها التي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، تواصل صناعة الكابلات العمانية تعزيز ريادتها في تقديم حلول كابلات آمنة وفعالة ومستدامة، تُسهم في دعم التحوّل في قطاع الطاقة، وإنشاء مدن ذكية لمستقبل أكثر تطورًا.

حول شركة صناعة الكابلات العمانية:

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الكابلات ومقرها سلطنة عمان. تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، ​​وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر كابلات بمواصفات فريدة - لمجموعة متنوعة من التطبيقات والظروف البيئية، أو وفقًا لمتطلبات العملاء. تعتبر شركة "صناعات الكابلات العمانية" جزءاً من مجموعة "بريسميان" الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الكابلات. تتوزع مكاتب الشركة التي تأسست سنة 1984، في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركيا وروسيا والهند.

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