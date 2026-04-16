المنامة، مملكة البحرين: اختتمت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين (EO Bahrain) منافسات جائزة "فاروق المؤيد البحرينية العالمية لريادة الأعمال الطلابية" (GSEA Bahrain)، والتي أقيمت بمشاركة واسعة من الطلبة رواد الأعمال من مختلف المؤسسات الأكاديمية في المملكة، وسط أجواء تنافسية متميزة عكست تنامي روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب البحريني.

وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة ثمانية متسابقين يمثلون عددًا من الجامعات والمؤسسات أكاديمية، في مؤشر واضح على تصاعد الاهتمام بريادة الأعمال الطلابية في مملكة البحرين، وتنامي الإقبال على المشاركة في البرامج الريادية النوعية.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن فوز محمد مهدي من جامعة البحرين بالمركز الأول عن مشروعه "بترولاس"، فيما حل عمر سابا من الجامعة الأمريكية بالبحرين في المركز الثاني عن مشروع "خوارزميات فيفيد" ، وتعادل كل من المصطفى العاني من الجامعة الأمريكية بالبحرين وجاد الخوري من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حيث حصد كل منهما المركز الثالث عن مشروع "التأجير العقاري" و"تقنيات كروز"، وذلك بعد منافسة قوية بين مجموعة من المشاريع النوعية والمبتكرة التي تنوعت بين مجالات التكنولوجيا، والخدمات، والاستدامة، حيث عكست المشاريع المشاركة مستوى متقدمًا من التفكير الريادي، والقدرة على تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع.

وتنافس المشاركون أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى ضمت نخبة من القيادات البارزة في القطاعين العام والخاص، حيث جرى تقييم المشاريع وفق معايير دقيقة شملت الابتكار، والاستدامة، وقابلية التوسع، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف اختيار أفضل المشاريع المؤهلة لتمثيل مملكة البحرين في المراحل الإقليمية والعالمية من البرنامج.

وأقيمت الجائزة بتعاون استراتيجي مع شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط (ACME)، في إطار التزام مشترك بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مملكة البحرين، وتعزيز فرص الطلبة في تطوير مشاريعهم والانطلاق بها نحو آفاق أوسع.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين، قائلاً: "تمثل هذه الجائزة، المستلهمة من إرث الراحل فاروق المؤيد، منصة محورية في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة تنافسية محفزة تدعم الابتكار وتعزز التفكير الريادي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الأعمال."

وأضاف: "شكلت هذه الجائزة منصة متكاملة أتاحت للطلبة رواد الأعمال فرصة عرض أفكارهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين، واكتساب خبرات عملية تسهم في تطوير مشاريعهم، ونحن فخورون بالمستوى الذي وصل إليه الطلبة المشاركون، ونتطلع إلى رؤية هذه المشاريع تنمو وتتحول إلى قصص نجاح حقيقية".

من جانبه، صرح السيد بوب ثاكر، رئيس برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية في منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين، قائلاً: "شهدت منافسات الجائزة مستوى متميزاً من المشاركات التي تعكس تطور الفكر الريادي لدى الطلبة، من خلال مشاريع مبتكرة وقابلة للتطبيق والنمو، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في مملكة البحرين."

وتندرج هذه الجائزة ضمن برنامج جوائز ريادة الأعمال الطلابية العالمية (GSEA)، المبادرة الرئيسية لمنظمة رواد الأعمال (EO)، والتي تُعنى باكتشاف ودعم الطلبة الذين ينجحون في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة بالتوازي مع مسيرتهم الأكاديمية، وتوفر لهم فرصة المنافسة على المستويات الإقليمية والعالمية.

وجاء تنظيم هذه الجائزة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، ودعم التوجهات الوطنية نحو تنويع الاقتصاد، من خلال تمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وتعتزم منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين مواصلة إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف دعم رواد الأعمال في مختلف المراحل، وتعزيز قدراتهم على النمو والتوسع، بما يسهم في بناء مجتمع ريادي أكثر تنافسية واستدامة.

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعًا من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

