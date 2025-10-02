دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعقد المنظمة العالمية للمناطق الحرة (World FZO) الدورة الـ 11 من مؤتمرها الدولي السنوي 2025، والتي تستضيفها مقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة بين 10 حتى 12 أكتوبر 2025 في مركز هاينان الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع مكتب التنمية الاقتصادية الدولية في هاينان (IEDB).

يحمل المؤتمر شعار "المناطق الحرة: بوابات الازدهار والتجارة والابتكار المستدام في العالم"، ومن المتوقع أن يكون التجمّع الدولي الأكبر والأبرز من نوعه، حيث يشكّل منصة رائدة تتيح لممثلي الحكومات والمستثمرين والخبراء العالم مناقشة أهم القضايا الاستراتيجية التي تحدد معالم مستقبل التجارة والاستثمار العالميين.

يستهل المؤتمر أعماله بحفل افتتاح رسمي يتضمّن عدداً من الكلمات الرئيسة لكلّ من سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ والسيد آيكينج فانج، رئيس مجلس الصين لترويج الاستثمار الدولي؛ وسعادة أومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري؛ والسيدة ري فيس كيلدجارد، مديرة إدارة المؤسسات المستدامة والإنتاجية والانتقال العادل في منظمة العمل الدولية.

يمتد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ويقدّم برنامجاً حافلاً من الجلسات المكثّفة، يشمل كلماتٍ رئيسية وجلسات نقاش تفاعلية ودراسات حالة واقعية بالإضافة إلى جلسات للقادة، تسلّط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المناطق الحرة اليوم. هذا ويستكشف المؤتمر المساهمات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الحرة في دعم النمو الشامل، وأهمية بناء منظومات شراكة مرنة. كما يسلّط الضوء على تحوّل مناطق التجارة الحرة في الصين، مع التركيز بشكل خاص على تجربة هاينان كنموذج عالمي، ويستعرض المسارات المتطورة لأنشطة التبادل العالمي في حقبة تشهد إعادة هيكلة لسلاسل التوريد وانقسام النظام التجاري العالمي.

وتعليقاً على المؤتمر، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني: "تضطلع المناطق الحرة اليوم بدور أكبر في دعم الاقتصاد العالمي. إذ انتقلت من كونها مجرد مراكز تجارية محدودة إلى منظومات متكاملة تحفز جهود التنويع الصناعي، وتوفر فرص العمل، وتحتضن ريادة الأعمال وتدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية".

وأضاف: "تساهم أكثر من 3500 منطقة حرة حول العالم بشكل حيوي في الاقتصاد العالمي، من خلال توفير ما يزيد على 90 مليون وظيفة مباشرة، والمشاركة بما يقرب من 20% من إجمالي حجم التجارة الدولية. سيمثّل المؤتمر الدولي في هاينان منصة محورية لتسليط الضوء على الدور الحيوي للمناطق الحرة في عالم يشهد تحولاتٍ متسارعة، تقودها التطورات التقنية، والتغيرات في سلاسل التوريد وتزايد التحديات المناخية الملحّة."

يتضمّن برنامج المؤتمر عدداً من الفعاليات البارزة، أبرزها "برنامج القيادة التنفيذية"، فضلاً عن اجتماع وزاري رفيع المستوى، يُختتم بإصدار بيان وزاري يُحدد استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ للمستقبل. كما سيحتضن المؤتمر المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين، واجتماع دول البريكس للمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن إطلاق برنامج اعتماد المناطق المستدامة، الذي طوّرته المنظمة العالمية للمناطق الحرة (World FZO).

وإلى جانب الجلسات الرسمية، سيوفر المؤتمر مساحة موسعة للمعارض وفرصاً حصرية للتواصل والتعارف وبرنامجاً مخصصاً للفعاليات الثقافية والاجتماعية.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.wfzoworldcongress.com.

-انتهى-

