توفّر المنصّة للمشتركين فرصة الاستمتاع بأروع القصص والأعمال الحصرية من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك وستار، وكل ذلك في مكان واحد

الرياض، المملكة العربية السعودية : قدّمت ديزني+ أخيراً لمحة موسّعة عن مجموعة الأعمال الفنية التي ستتوفّر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصتها التي سيتم إطلاقها الشهر القادم. ومن المقرر إطلاق خدمة البث التي طال انتظارها في السعودية و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا* يوم 8 يونيو، وستوفّر المنصّة أكثر من 1,200 فيلم وما يزيد على 1,000 مسلسل و100 عرض من الأعمال الأصلية بشكلٍ حصري وسيُضاف إليها المزيد.

سيتمكّن المشتركون من مشاهدة أروع الأعمال الترفيهية، مثل المسلسل الكوميدي الأصلي الذي لاقى نجاحاً كبيراً بعنوان "Only Murders in the Building"، ومسلسل تلفزيون الواقع "The Kardashians"، إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق "The Simpsons" و"Grey’s Anatomy" و"The Walking Dead". تقدّم المنصّة أيضاً مجموعة متكاملة من الأفلام بدايةً من الأفلام الكلاسيكية مثل "Avatar" ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار "رجل حُر" من بطولة رايان رينولدز.

إضافةً إلى كل ذلك، فقد أكّدت المنصّة أنه سيتوفّر عند الإطلاق إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضّلة لعشاق أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame" و"Black Widow" وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك "Moon Knight" و"WandaVision" ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل "ماذا لو؟"

سيتمكّن المشتركون أيضاً من مشاهدة أروع القصص التي لطالما أحبوها من إنتاج ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام "حكاية لعبة" و"مغامرة ذاتية" والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار "لوكا"، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "إنكانتو" والذي يروي قصة عائلة "مادريغال" ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم "كرويلا" الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية "كرولا دي فيل" الشهيرة.

ستقدّم المنصّة أيضاً إمكانية مشاهدة مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة، مثل "سندريلا" و"علاء الدين" و"الأسد الملك" و"حورية البحر"، والتي ستتوفّر للمشاهدة إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً وحققت نجاحاً ضخماً مثل "ملكة الثلج" و"ملكة الثلج 2" و"مولان". كما سيتوفر أيضاً مئات من مسلسلات وأفلام ديزني القصيرة، بالإضافة إلى الحلقات والعروض المميّزة، ومنها "نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس" و"Hannah Montana".

تضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقيةً من إنتاج ناشونال جيوغرافيك، ومنها "The Rescue" و"Free Solo"، من تقديم المخرجَين والمنتجَين الحائزَين على جائزة الأكاديمية "إي تشاي فاسارهيلي" و"جيمي تشين"، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوغرافيك الشهيرة مثل "تساؤلات جيف" و"غوردون رامزي: أسرار الطعام".

علاوةً على ذلك، سيُتاح للمشتركين مشاهدة أعمال ستار وورز ومنها مسلسل "The Book of Boba Fett" وموسمَي "The Mandalorian" وأحدث مسلسل من الأعمال الأصلية، وهو "Obi-Wan Kenobi" بطولة "يوان مكغريغور".

يمكن للجمهور الآن التسجيل للاستفادة من العرض الخاص بمناسبة إطلاق المنصّة والاشتراك في ديزني+ في أنحاء المنطقة. يتوفّر هذا العرض الذي يسبق الإطلاق للاشتراك السنوي حتى 7 يونيو فقط، إذ يوفر للعملاء فرصة الاشتراك لمدة 12 شهراً بسعر 8 أشهر على أساس سعر الاشتراك الشهري عند الإطلاق*.

تتيح هذه الخدمة تجربة مشاهدة عالية الجودة على ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد وتنزيل العروض والأعمال المفضّلة بشكل غير محدودة على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إنشاء ما يصل إلى سبعة حسابات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء ملفات شخصية للأطفال للوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم، من أجل مشاهدة آمنة لجميع أفراد العائلة.

#بياناتشركات

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*القائمة الكاملة من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بالترتيب الأبجدي) مع العرض الخاص بمناسبة إطلاق ديزني+ والسعر عند الإطلاق:

السعر عند الإطلاق العرض الخاص بمناسبة إطلاق ديزني+ للاشتراك السنوي العملة الدولة شهرياً سنوياً 399.99 3998.99 3190.00 دينار جزائري الجزائر 8.99 88.99 71.50 دولار أمريكي البحرين 49.99 498.99 390.00 جنيه مصري مصر 4999.99 49998.99 39990.00 دينار عراقي العراق 2.99 28.99 23.90 دينار أردني الأردن 8.99 88.99 71.50 دولار أمريكي الكويت 4.49 43.99 35.90 دولار أمريكي لبنان 2.99 28.99 23.90 دولار أمريكي ليبيا 33.99 328.99 260.00 درهم مغربي المغرب 8.99 88.99 71.50 دولار أمريكي عُمان 6.99 68.99 55.90 دولار أمريكي فلسطين 29.99 298.99 239.00 ريال قطري قطر 29.99 298.99 239.00 ريال سعودي السعودية 3.49 33.99 27.90 دولار أمريكي تونس 29.99 298.99 239.00 درهم إماراتي الإمارات 2.99 28.99 23.90 دولار أمريكي اليمن

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نبذة عن ديزني+

ديزني+ هي منصّة البث المباشر المخصّصة للأفلام والعروض التلفزيونية من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك وستار، إلى جانب حلقات مسلسل The Simpsons وغير ذلك الكثير. وفي أسواق دولية مختارة، تشمل هذه الخدمة أيضاً عروضاً رائعةً من العلامة التجارية ستار. وباعتبارها منصّة رائدة للبث المباشر إلى العملاء من شركة The Walt Disney Company، تشكّل ديزني+ جزءاً من قسم توزيع المواد الإعلامية والترفيهية من ديزني. وتقدّم الخدمة مجموعة متزايدة باستمرار من الأعمال الأصلية والحصرية، ومن بينها الأفلام الطويلة والوثائقية ومسلسلات الأكشن والرسوم المتحركة والمحتوى القصير. وتسمح منصّة ديزني+ بوصول غير مسبوق إلى مكتبة ديزني الضخمة من الأعمال الترفيهية المذهلة، سواء السينمائية أو التلفزيونية، كما تسمح ببث أحدث الأعمال من إنتاج استديوهات والت ديزني بشكل حصري. ومن خلال ستار، تقدّم هذه الخدمة أيضاً أحدث الأعمال من أكبر الاستديوهات وشركات الإنتاج العالمية مثل 20th Century Studios وDisney Television Studios وFX وSearchlight Pictures وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني disneyplus.com أو البحث عن تطبيق ديزني+ على معظم الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت.

جهة الاتصال الصحفية لمنصّة ديزني+ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

تايلين بوش

مديرة العلاقات العامة

Taylyn.Bush@disney.com