دبي، الإمارات العربية المتحدة - تستعد شركة "منصوري"، الاسم العالمي الشهير وراء مجموعة من أفخم السيارات المصممة حسب الطلب في العالم، إلى الانطلاق في عالم العقارات وذلك من خلال إبرام شراكة استراتيجية مع "آمال"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المنطقة.

يُمثل هذا التعاون أول مشروع عالمي لشركة "منصوري" في قطاع العقارات، ويُرسي معياراً جديداً لأسلوب الحياة بالغة الفخامة في دبي.

الآن، تتوّج شركة "منصوري" إرثها العريق في تحويل تصاميم السيارات الرياضية الفاخرة إلى تعابير فنية راقية مخصصّة تتميز بالتفرّد والمهنية من خلال إضفاء لمساتها الجمالية المميزة على المشاريع السكنية الراقية. تهدف هذا الشراكة بين "منصوري" وشركة "آمال" إلى إعادة تعريف معايير التميز المعماري، من خلال تشييد مساكن تلتقي فيها الأناقة بالتفرّد، وتعكس في تفاصيلها جوهر الرقي والأداء.

يُعتبر توقيت هذه الشراكة مثالياً، إذ من المتوقع أن ترسّخ دبي مكانتها كأكبر سوق عالمي للعقارات السكنية الفاخرة في عام 2025، بفضل اقتصادها المزدهر والطلب القوي من المشترين الدوليين.

أعرب كوروش منصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "منصوري"، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: "يُمثّل دمج أسلوب منصوري المميز في التصميم إلى عالم العقارات خطوة كبيرة وتحوّلاً ملهماً لنا، فروح الطموح والابتكار التي تتميز بها دبي تعكس روحنا. ومن خلال شراكتنا مع شركة "آمال"، سنبادر بتصميم مساحات ملهمة يُعبّر فيها كل عنصر - بدءً من الهندسة المعمارية إلى التصاميم الداخلية - عن الجرأة والمهنية والشغف الذي يميزّنا في شركة منصوري."

ومن جهته، صرّح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة "آمال"، قائلاً: "تُمثل الشراكة مع كوروش منصوري خطوةً تحويليةً لشركتنا، وتؤكد التزامنا بتقديم مشاريع تُرسي معايير جديدة في التصميم والفخامة، مع التركيز على تشييد وجهات عالمية المستوى تُجسّد مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتميز. معاً، ستبدع "آمال" و "منصوري" مفهوماً جديداً للحياة المُصمّمة بناء على أعلى معايير التخصيص لنعكس التميّز الذي يتفرّد به الجيل القادم من العقارات الفاخرة."

تُمثّل الشراكة بين "منصوري" و "آمال" علامةً فارقةً في قطاع العقارات الفاخرة بدبي. وسيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل الكاملة لأول مشروع في إطار هذا التعاون.

عن منصوري

"منصوري" شركة رائدة عالمياً مجال تخصيص السيارات الفاخرة. تأسست الشركة عام 1989 على يد كوروش منصوري، وتستند إلى شغف عميق بالموروث الثقافي والتقاليد والحرفية والتكنولوجيا المتطورة. في بداياتها، ركّزت الشركة على العلامات التجارية البريطانية الشهيرة مثل رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن. واليوم، تمتد خبرة منصوري لتشمل تخصيص ماركات السيارات العالمية المرموقة، بما في ذلك بورشه ولوتس ومازيراتي وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وماكلارين ولامبورغيني وفيراري.

من مقرها الرئيسي في براند، ألمانيا، وبحضور عالمي يشمل صالة عرض رئيسية وورشة عمل في دبي، تقدم منصوري مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من تحويل السيارات بالكامل ودمج العناصر الكربونية، إلى أطر العجلات المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن، وترقية المحركات القوية، والتجهيزات الداخلية المصممة حسب الطلب. يتيح برنامج "منصوري بيسبوك" (MANSORY Bespoke)الحصري لعملاء الشركة المتميزين فرصة ابتكار سيارات فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية أذواقهم.

عن شركة "آمال"

"آمال" شركة رائدة في التطوير العقاري تندرج تحت راية شركة أيانا القابضة. تلتزم "آمال" بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على إبداع وجهات سكنية تجمع بين الرقي والأناقة العصرية. بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن لاحج، تسخّر الشركة التصاميم المبتكرة، وممارسات البناء المستدامة، وأحدث التطورات التكنولوجية لتشييد مجمّعات معمارية فريدة ونابضة بالحياة. تلتزم "آمال" بتجاوز توقعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء، ووضع معايير جديدة في سوق العقارات الفاخرة.

-انتهى-

#بياناتشركات