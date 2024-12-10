أبوظبي: أعلنت ڤيكتور (www.flyvictor.co)، المنصة الرائدة عالمياً لتأجير الطائرات الخاصة تحت الطلب وهي شركة تابعة لشركة سيرينيتي للطيران القابضة (SAH)وهي مشروع مشترك تابع لمجموعة الشركة العالمية القابضة، عن إطلاق أول تطبيق في العالم باللغة العربية لتأجير الطائرات الخاصة.

تأسست فيكتور عام 2011 ولها افرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومنذ تأسيس مقرها الجديد في مدينة أبوظبي في شهر أبريل 2024 شهدت فيكتور نمواً بنسبة ١٦٦% في حجوزات العملاء من دولة في خطوة تعكس التزام المنصة بإحداث نقلة نوعية في سوق الطيران الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُقدّر قيمتها بنحو ٢ مليار دولار أمريكي.

وفيما تواصل دولة الإمارات استقطاب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك بفضل المزايا العديدة التي توفرها، مثل الخيارات المرنة للحصول على تأشيرات الإقامة واعتماد سياسة إعفاء الدخل الشخصي من الضرائب، إلى جانب فرص الاستثمار المميزة وأسلوب الحياة الفاخ، فإن التطبيق الجديد من ڤيكتور يعتبر إضافة مميزة إلى هذه السوق المتنامية، لا سيما وأنه يوفر شفافية كاملة لعملية حجز الطائرة الخاصة. تمنح منصة ڤيكتور العملاء نظرة شاملة عن السوق وتتيح لهم معرفة اسم المشغل ورقم ذيل الطائرة واستعراض الصور الحقيقية للطائرة قبل الحجز بكل شفافية وخطوات سهلة وغير معقدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمس فارلي، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة ڤيكتور: "عملنا على تطوير التطبيق الجديد باللغة العربية الجديد استجابة للزيادة في الطلب الذي نشهده من العملاء في المنطقة. ما يزال حجز طائرة خاصة في الشرق الأوسط عملية صعبة ولكنمع تطبيق ڤيكتورالذي يوفر للمستخدمين أعلى مستويات الشفافية سيستفيد مستخدمو التطبيق من عروض أسعار تعكس أفضل الخيارات الفعلية المتاحة في السوق، ما يجعله التطبيق الأمثل لحجز طائرة خاصة".

ويمثل إطلاق ڤيكتور للتطبيق الجديد علامة فارقة في قطاع الطيران، فهو التطبيق الأول من نوعه الذي يوفر وقود الطيران المُستدام لجميع الحجوزات حول العالم، إذ أنه عند إتمام الحجز، يمكن للعملاء اختيار استبدال الوقود الأحفوري بوقود الطيران المستدام من نوع ماي ساف من شركة نيستي ، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية الناتجة خلال دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى ٨٠%.

وتشمل أبرز المزايا الأخرى التي يقدمها التطبيق إمكانية الوصول الحصري إلى برنامج المشغّل المفضل للعملاء التابع للمنصة، وهو النظام الوحيد لتقييم المشغّل في قطاع الطيران الخاص، وذلك بالاستناد إلى تقييمات العملاء من آلاف الحجوزات على المنصة. كما يمكن لمستخدمي التطبيق الجديد الاستفادة من أسعار المشغّل الديناميكية، والحصول على تحديثات متعلقة بطلباتهم في كل مرة يقوم فيها برنامج المشغّل المفضل للعملاء بتقديم أسعار جديدة، مما يمنحهم أفضل العروض المتوفرة في السوق في الوقت الفعلي.

ويتسم التطبيق الجديد بالسرعة والفعالية، حيث يتيح للعملاء طلب الطائرة الخاصة وحجزها والانطلاق بها إلى وجهتهم خلال ساعات قليلة، مع إمكانية التحقق من المطارات المتوفرة بسرعة، واختيار تصنيف الأمتعة والركاب والحيوانات الأليفة، بما فيها الصقور. كما يشتمل التطبيق على ميزة ڤيكتور ديلز، التي تقدم أسعاراً حصرية مخفّضة على مسار الرحلات والوجهات المفضلة، ولا تخضع هذه الرحلات للإلغاء في اللحظات الأخيرة على خلاف رحلات الطيران التي تحتوي مقاعد شاغرة.

وقال روب دي كاستري، الرئيس التنفيذي لشركة سيرينيتي للطيران القابضة SAH: "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته استثماراتنا والتأثير الذي أحدثته فيكتور بالفعل في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بما أنجزته الشركة من خلال تطوير هذا المنتج الفريد. إن تركيز فيكتور الدؤوب على التكنولوجيا والابتكار والعمل المناخي يجعله الشريك المثالي للطيران لإمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع"

وسيطلق فريق فيكتور الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، التطبيق الجديد من الجناح رقم 492 في معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، من معرض دبي للطيران في ورلد سنترال.

ويوفر تطبيق فيكتور الجديد، المتاح للتنزيل على نظامي التشغيل iOS وAndroid (باللغتين العربية والإنجليزية)، للعملاء الحصول على أسعار الطائرات المستأجرة في الوقت الفعلي، ومقارنات الطائرات جنبا إلى جنب، والحجز الفوري، وإدارة الرحلات، وأفضل المشغلين في السوق،وأكثر من ذلك بكل سهولة وشفافية..

لمحة عن منصة ڤيكتور

ڤيكتور هي منصة رائدة عالمياً لتأجير الطائرات الخاصة تحت الطلب، وهي شركة تابعة لشركة سيرينيتي للطيران القابضة، وهي مشروع مشترك تابع للشركة العالمية القابضة. تأسست فيكتور في عام 2011، ولها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومقرها الرئيسي الآن في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي شركة عالمية رائدة في تأجير الطائرات عند الطلب، مما يتيح للعملاء البحث عن السفر الجوي الخاص ومقارنته وحجزه بسرعة وكفاءة وثقة.وتشتهر الشركة بسعيها للارتقاء بقطاع الطائرات الخاصة من خلال منح العملاء نظرة شاملة عن السوق وتقديم عروض الأسعار بشفافية تامة. وتتيح المنصة الوصول لأكثر من ٧٫٠٠٠ طائرة عن طريق شبكة عالمية تضم ٢٠٠ من المشغلين الشركاء، مما يتيح تلبية جميع أنواع متطلبات الطيران الخاصة بكل كفاءة. كما توفر ڤيكتور خدمات الدعم المتخصصة للسفر الجماعي ومتطلبات قطاعات الأعمال والرياضة والطب والموسيقى والترفيه.

كجزء من نهج الشركة الحائز على جوائز للعمل المناخي ، تعد فيكتور أول شركة طيران تقدم لرجال الأعمال فرصة الحصول على وقود الطيران المستدام لكل عملية حجز حول العالم، وذلك بفضل شراكتها الرائدة على مستوى القطاع مع Neste. إن منصة ڤيكتور هي عضوٌ في مشروع سكاي باور، الذي يجمع 13 رئيساً تنفيذياً و50 شركةً من قطاع الطيران الأوروبي وسلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بهدف التعاون من أجل دعم جهود تحويل وقود الطائرات الكهربائي المستدام إلى واقع ملموس خلال هذا العقد. وتُشارك المنصة في استراتيجية انتقال قطاع الطيران من ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" (٢٠٢٢)، الرامي إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي في قطاع الطيران. وتحظى استراتيجية الانتقال هذه بدعم القطاع بأكمله، بينما تنسجم مع الهدف العالمي للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل عند ١.٥ درجة مئوية.

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