مسقط، سلطنة عمان : أعلنت "فيو"(Viu)، المنصة الرائدة لخدمات بث الفيديو عبر الإنترنت (OTT) التابعة لمجموعة "بي سي سي دبليو - PCCW التي تعمل في 16 سوق حول العالم اليوم عن طرح باقة "فيو جفت بوكس - Viu Gift Box " حصرياً لمشتركي عمانتل. ويمكن الحصول على هذه الباقة من خلال تطبيق عمانتل، حيث يمكن لمشتركي عمانتل الجدد الذين يختارون الاشتراك بخدمات الباقات آجلة للدفع من الترقية إلى Viu Premium والحصول على بيانات البث المجانية للاستمتاع بمشاهدة محتوى المنصة.

وكونها إحدى منصات خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت المضمنة في باقات "عمانتل" للمشتركين المؤهلين، تعمل "فيو" على توسيع الوصول إلى تجربتها الترفيهية والسلسة والمميزة لتلبية الطلب المتزايد على محتوى البث عالي الجودة في المنطقة. ويمثل هذا التعاون إنجازاً بارزاً آخر في العلاقة بين "فيو" وعمانتل، حيث تتضمن خيار الفوترة المباشرة لخدمات منصة "فيو" عبر عمانتل.

تتضمن باقة اشتراك Viu Premium التي توفر وصولاً مجانياً لمدة ثلاثة أشهر إلى مكتبة "فيو" الواسعة التي تضم محتوى عربي متميز، ومسلسلات تركية شهيرة مختارة، وقائمة واسعة من الأعمال الدرامية الكورية، المدبلجة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى 3 جيجابايت من البيانات المجانية للاستمتاع بمشاهدة المحتوى.

وعن هذه الخطوة، قال روهيت دي سيلفا، الرئيس التنفيذي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "فيو": "يساعد التعاون مع عمانتل، الشركة الرائدة بقطاع التكنولوجيا والتقنية في سلطنة عُمان، منصة "فيو" على توسيع نطاق وصولها من خلال تقديم محتوى متميز ومتنوع وغني للمشتركين، مما يتيح لنا إثراء تجربة الترفيه وتقديم أفضل تجربة بث ممكنة على مختلف الأجهزة".

من جانبه، قال علي بيت فاضل، القائم بأعمال مدير عام الخدمات الأساسية في عمانتل: "تحظى احتياجات وتفضيلات مشتركينا بأولوية قصوى بالنسبة لنا، حيث نسعى جاهدين لكسب ثقتهم والحفاظ عليها. ستوفر هذه الباقة لمشتركينا خدمة مميزة لمشاهدة أفضل الأفلام والمسلسلات. وسيظل تركيزنا على تعزيز رضا المشتركين بتقديم خدمات من الدرجة الأولى، بما في ذلك في مجال الترفيه".

يمكن لجميع المشتركين المؤهلين تحميل تطبيق عمانتل والاشتراك في باقة Viu Gift Box من خلال التطبيق. وسيحصل المشتركين على رموز قسائم من عمانتل التي يمكن استبدالها على موقع "فيو" الإلكتروني: www.viu.com.

نبذة عن "فيو-Viu"

إن شركة " فيو – Viu" هي منصة رائدة على المستوى الإقليمي في خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت (OTT)، ومتوفرة في 16 سوق عالمي عبر آسيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا.

ويمكن للعملاء متابعة خدمة البث "فيو" عبر نموذج مزدوج يقوم على فئتين؛ الأولى مجانية مدعومة بالإعلانات، والثانية خاصة بالاشتراك المتميز. تقدم Viu مسلسلات تلفزيونية وأفلام وبرامج عصرية جديدة متميزة توفرها مجموعة متنوعة من شركات الإنتاج الرائدة، باللغات المحلية والإقليمية مع ترجمتها إلى لغات متعددة، بالإضافة إلى إنتاجات أصلية متميزة تحمل سمة العلامة التجارية "Viu Original". ويعمل برنامج Viu Scream Dates، وهو برنامج يعرض لقاء المعجبين في أسواق متعددة، على توسيع تجربة Viu إلى ما هو أبعد من الشاشات من خلال تقريب النجوم من معجبيهم عبر الفعاليات المباشرة.

في يونيو 2023، وقعت "بي سي سي دبليو - PCCW " اتفاقية تعاون نع "كانال+ - Canal+"، لتسريع عجلة النمو لمنصة Viu، مما يجعل كانال+ مستثمراً استراتيجياً في منصة Viu.

وتشغّل شركة فيو الدولية المحدودة "Viu International Limited"، من خلال الشركة التابعة لها "مووف - Moov (هونغ كونغ) المحدودة" "Moov (Hong Kong) Limited"، أيضاً خدمة "MOOV"، وهي خدمة رقمية شهيرة لبث محتوى الموسيقى والحفلات الموسيقية الحية في هونغ كونغ.

إن منصة "فيو -Viu" هي عضو في مجموعة بي سي سي دبليو للإعلام التابعة لشركة بي سي سي دبليو المحدودة، وهي شركة عالمية مقرها في هونغ كونغ ولها استثمارات في مجالات الاتصالات والإعلام وحلول تكنولوجيا المعلومات وتطوير العقارات والاستثمارات وغيرها من الأعمال. تقوم بي سي سي دبليو أيضاً بتشغيل ViuTV، وهي خدمة تلفزيونية مجانية في هونغ كونغ، من خلال شركة HK Television Entertainment Company Limited، ولها استثمارات في شركة Pacific Century Premium Developments Limited، وغيرها نت الاستثمارات العالمية أخرى.

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