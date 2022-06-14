سالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي للشركة يؤكد أهمية هذه المنصات لخدمة الشركات والأفراد داخل الدولة

الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "ري.لايف"، المنظومة الرقمية المتكاملة والمختصة بقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية والتي تضم منصتيْ "ري.لايف كوليكت" و"ري.لايف ماركت"، عن فوزها بثلاث جوائز مرموقة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك تقديراً لها على خدماتها المبتكرة المقدمة للشركات والأفراد.

وفي هذا الإطار فازت منصة "ري.لايف كوليكت"، التي توفر الخدمات اللوجستية حسب الطلب أو في موعد محدد من خلال تمكين تواصل وربط المستخدمين مع السائقين ومركبات الشحن وموظفي التوصيل، بجائزة "أفضل حل تكنولوجي مبتكر" لعام 2021 من جوائز أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا.

أما المنصة الأخرى "ري.لايف ماركت"، وهي عبارة عن سوق لتجارة المنتجات والمواد القابلة ٌلإعادة التدوير فقد فازت بجائزة "الحل التجاري التخصصي للعام" وذلك ضمن جوائز التميز والابتكار 2022، إضافة إلى جائزة "أفضل حل لتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير" من جوائز "إعادة التدوير وإدارة النفايات" التابعة لمجلة "بيلد".

وتعليقاً على تلك النجاحات والإنجازات، عبّر سالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ري.لايف" عن سعادته:

" تأتي تلك الجوائز تجسيداً للتحول الإيجابي الذي تقدّمه منصتا "ري.لايف كوليكت" و"ري.لايف ماركت"، وأنا فخور بالتزامنا الراسخ على تحقيق رؤيتنا الرامية إلى إعادة ابتكار مفاهيم جديدة كلياً لأساليب الحياة والعمل، فضلاً عن الارتقاء بتقديم مستويات متطورة وغير مسبوقة من السهولة والراحة من خلال منصاتنا.

وقد نجحت منصة "ري.لايف ماركت"، ثاني منصات الشركة، في إرساء معايير جديدة في قطاع تداول المنتجات القابلة لإعادة التدوير، حيث توفّر سوقاً رقمية لبيع وشراء تلك المواد، وبالتالي توفير الوقت والجهد وإنجاز المعاملات مباشرة فيما بين البائعين والمشترين ضمن إجراءات تتسم بالشفافية والنزاهة، وتتنوع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الكرتون، والورق، والزجاج، والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والألمنيوم، والخردة المعدنية، والبلاستيك، والمطاط، والأقمشة، والخشب إضافة إلى الألياف المختلطة وغيرها من المواد.

وأضاف العويس بهذا الصدد: "صُممت "ري.لايف ماركت" لتكون منصة شاملة وسهلة الاستخدام تغطي جميع عمليات تداول المواد القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى تسهيل التواصل بين البائعين والمشترين، والاطلاع على مشهد السوق وأسعار السلع، مما يتيح للمشترين الوصول إلى السلع التي لا تتوافر بالشكل الكافي في السوق التقليدية. وعلى الطرف الآخر، تتيح المنصة للبائعين الحصول على أسعار جيدة تكون عادةً أعلى من متوسط الأسعار في السوق التقليدية وتنسجم مع مستويات الطلب".

وقال العويس بهذا الصدد: "نجحت منصتا "ري.لايف كوليكت" و"ري.لايف ماركت" بإحداث تغيير جذري في القطاعات ذات الصلة، حيث تتيح "ري.لايف كوليكت" للأفراد والشركات توفير الوقت والجهد والتكلفة بالاستفادة من وصول سهل إلى خدمات نقل البضائع. وتسهم منصة "ري.لايف ماركت" في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه البائعين والمشترين في قطاع تداول المنتجات القابلة لإعادة التدوير، وتزويدهم بحل موثوق".

واختتم العويس حديثه قائلاً: "تشكّل هذه الجوائز المرموقة حافزاً إضافياً لنا لابتكار المزيد من الحلول مستقبلاً. ونحن في "ري.لايف" ملتزمون بتحسين قدرات منصتيْ "ري.لايف كوليكت" و"ري.لايف ماركت"، وبالتالي الاستفادة من جهود التحول الرقمي لتعود بالنفع على الشركات والمجتمع بشكل عام في الإمارات والشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم".

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