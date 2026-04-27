الإمارات العربية المتحدة، دبي : أطلقت "تاكيم"، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا العقارات في الإمارات والحائزة على جوائز مرموقة، والتي تُعنى بتعزيز معايير الثقة في منظومة العقارات، أول خدمة ضمان للإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خدمة ذات قيمة مضافة للمؤجرين والمستأجرين ومديري الأصول والوكلاء العقاريين، في ظلّ حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الإقليمية.

يغطي ضمان إيجار "تاكيم" أصحاب العقارات في حالات عدم سداد المستأجرين، ويشمل الصيانة الطارئة لإجراء الإصلاحات العاجلة للعقارات. ويتوفر الضمان إلى جانب خدمة "الخصم المباشر من تاكيم"، التي تعتبر خدمة الدفع الرقمي الآلي التي تُقدّمها المنصة، وهي بديلة للشيكات المؤجلة بتحصيل الإيجارات شهرياً عن طريق الخصم المباشر، وتُقدّم بشكل منفصل للمؤجرين والوكالات التي تُدير تحصيل الإيجارات على نطاق واسع.

يُذكر أن سوق الإيجارات في الإمارات العربية المتحدة يعمل منذ عقود دون البنية التنظيمية الوقائية المعتمدة في الاقتصادات المتقدمة. وفي حين يعتمد المؤجرون في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة على أنظمة تضمن تحصيل الإيجارات، اعتمد السوق في الإمارات على الشيكات المؤجلة، وهي آلية تُقيّد سيولة المستأجرين بينما تمنح المُلّاك إحساساً وهمياً بالأمان. وقد أدت هذه الفجوة الهيكلية إلى حدوث احتكاكات غير ضرورية بين الطرفين، حيث يتحمل المالكون مخاطر الدخل غير المحمي، ويتخلى المستأجرون عن مرونة التدفق النقدي، وتتفاقم مشاكل الصيانة.

وفي تعليق له، قال راكيش مافاث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في منصة تاكيم: "بات بإمكان مالكي العقارات في الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة، حماية أنفسهم من تعثر المستأجرين عن السداد، مع ضمان قدرتهم على تقديم خيارات دفع شهرية دون المساس بثبات دخلهم. فمن خلال دمج ضمانات الإيجار والدفعات الآلية والصيانة الطارئة في حل واحد، يساهم ضمان إيجار تاكيم في إزالة القلق من عملية التأجير. وهذا بدوره يدعم بيئة سوق مستقرة وقابلة للتنبؤ، ويعزز ثقة المستثمرين، ويتماشى مع التوجهات الاقتصادية والتنظيمية على نطاق أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وشارك يوسف رباح، مدير إدارة العقارات والتفتيش في شركة بروفيدنت العقارية، تجربته قائلاً: "مكّنتنا منصة تاكيم من منح مالكي العقارات مزيداً من الثقة بشأن دخلهم من الإيجار، مع ضمان حماية المستأجرين. توفر المنصة مستوى من التنظيم والموثوقية يُسهم في سوق أكثر استقراراً وتوازناً".

تستند مكانة تاكيم إلى حجم وعمق بياناتها الخاصة. وبناءً على تحليل 611,821 عقد إيجار، رسّخت منصة "تاكيم" مكانتها سريعاً لتصبح مصدراً موثوقاً في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة. ففي غضون عام واحد فقط، استقطبت المنصة ما يزيد على 55,000 وحدة سكنية بحلول مطلع عام 2026، لترتفع إلى أكثر من 95,000 وحدة بحلول أبريل، مما يمثل أكثر من 9 مليارات درهم إماراتي من قيمة الإيجارات السنوية في جميع أنحاء الدولة، لتعزز بذلك متانة رؤيتها والطلب المتزايد على الثقة في سوق يكتنفه الغموض، ودورها المتنامي في بناء منظومة تأجير أكثر تنظيماً وقائمة على البيانات.

تتوفر خدمات ضمان إيجار "تاكيم"، والصيانة الطارئة، والخصم المباشر من "تاكيم" على موقع.Takeem.ai

نبذة عن تاكيم:

تُعدّ "تاكيم" منصةً رائدةً في مجال تكنولوجيا العقارات، مقرها دبي، تعمل على بناء بنية تحتية موثوقة تُعزز الثقة بين الأطراف المختلفة في القطاع العقاري، وتُوفر للمستثمرين الأجانب الثقة، وتُزيل القلق المصاحب لعمليات التأجير والتملك. وبصفتها منصةً رقميةً مُيسّرة، تُوحّد الشركة إدارة المخاطر في جميع معاملات وعلاقات العقارات، مما يُقلل من التعقيدات والغموض، ويُتيح إتمام المعاملات بسلاسة أكبر، ويُحقق نتائج أكثر قابلية للتنبؤ.

