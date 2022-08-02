تأسست منصة Baims والتي تأتي كاختصار لـ Big Aims، في أواخر 2017 عن طريق طلاب الهندسة آنذاك يوسف الحسيني وبدر الرشيد في الجامعة، سعى الثنائي وأصدقاؤهما ليكونوا من أوائل تحويل تجربة التدريس والتعلم رقمياً عبر الإنترنت، بهدف جعل المحتوى التعليمي متاحاً في أي مكان وفي أي وقت، مع استخدام الدورات بعدد غير محدود للطلاب خلال فترة دراستهم، مع خصم 70 ٪ على السعر المعتاد لساعة التدريس العادية للمدرسين الخصوصيين والمعاهد التعليمية.

بدأت بيمز في كلية الهندسة من خلال تخصيص دورات تعليمية عالية الجودة بناءً على المناهج الجامعية. يتكون مدرسو بيمز من أساتذة ومهندسين ومعلمين من الدرجة الأولى. واعتباراً من عام 2022، وسعت الشركة الناشئة نطاقها لتشمل العديد من الكليات والجامعات في السعودية، الكويت، البحرين والأردن، كما أضافت دورات خاصة لطلاب المدارس الثانوية.

تخطط بيمز لتغطية ١٢ جامعة خلال هذه السنة، هنالك أكثر من ٨ ملايين طالب جامعي في تركيا وتطمح بيمز لخدمة أكبر عدد ممكن من الطلبة خلال السنتين القادمتين. في أقل من شهرين استطاعت المنصة التعليمية بالتوقيع مع أكثر من ١٠٠+ مدرس وانشاء أكثر من ٤٠٠٠ محاضرة.

وبهذا الشأن، قال يوسف الحسيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيمز: “مؤمنين ان هنالك مساحة ضخمة للإبتكار والتطوير والاستثمار في سوق التعليم العالي في تركيا، مع استخدام التكنولوجيا الخاصة بنا وقوة البنية التحتية في عمليات بيمز وانشاء المحتوى التعليمي متحمسين لخدمة أكثر من ٨ ملايين طالب جامعي وآلاف المدرسين في تركيا”.

تقدم المنصة نموذجاً لمشاركة الإيرادات مع معلميها، الذين يقدمون محتوى مصمم خصيصًا لمنهج كل مادة من خلال الدورات والملخصات والاختبارات المسجلة. تقول المنصة أنها وحتى عام 2022، أنشأت أكثر من 3,500+ دورة مسجلة وأكثر من +67،000 محاضرة في أكثر من ٢٤ جامعة.

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