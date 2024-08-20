دبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، اليوم عن دخولها في شراكة مع سوق دبي المالي، ما يتيح لمستخدميها المسجلين البالغ عددهم 38 مليوناً الاستثمار في 10 شركات مدرجة في البورصة. وتتمتع هذه الشركات المدرجة في سوق دبي المالي مجتمعة بأعلى معدلات الرسملة السوقية والسيولة، كما تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والخدمات المصرفية والمالية والمرافق والخدمات العامة واللوجستية والنقل.

وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع فرص الاستثمار لقاعدة مستخدمي إيتورو، وإبراز الجاذبية المتزايدة التي يتمتع بها سوق دبي المالي. ومن خلال دمج أسهم سوق دبي المالي على منصة إيتورو، فقد بات بمقدور مستخدميها الآن تنويع محافظهم الاستثمارية عن طريق إضافة الأسهم عالية الأداء من البورصة الرائدة في المنطقة. وبفضل هذا التحالف الاستراتيجي، يستطيع مستخدمو إيتورو الوصول إلى مجموعة متنوعة من أفضل الشركات المدرجة في سوق دبي المالي لتوسيع آفاقهم الاستثمارية وتعزيز تجربة التداول.

وسيتمكن مستخدمو إيتورو الاستثمار في أفضل 10 أسهم في سوق دبي المالي، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار للتطوير والخليج للملاحة القابضة ومصرف عجمان وبنك دبي التجاري و "سالك" والعربية للطيران، والتي تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 124 مليار دولار أمريكي.

وقال جيسون هيوز، الضابط التنفيذي الأول لمنصة إيتورو الشرق الأوسط: "لقد باتت الفرصة متاحة الآن أمام مستخدمي منصة إيتورو الاستثمار في 20 بورصة للأوراق المالية، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والناشئة. ويهدف هذا الانتشار الجغرافي الواسع لمنصتنا إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدمينا ممن يرغبون بالاستثمار في الأسهم الأجنبية وفي أسواقهم المحلية. ومن خلال إضافة هذه المجموعة الأولية من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، فإننا نهدف إلى دعم الاحتياجات الاستثمارية لمستثمرينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي نواصل فيه تطوير حلول مصممة خصيصاً للمنطقة. إننا نعرب عن امتناننا للتعاون مع سوق دبي المالي، ونتطلع إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للمشاركة في قصة النمو التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، قال خليفة رباع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي: "إننا في سوق دبي المالي نؤكد على التزامنا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للعملاء للوصول إلى السوق، وجذب مجموعة متنوعة من المستثمرين لشركاتنا المدرجة. وتتوافق إضافة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى منصة إيتورو مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز نمو سوقنا المالية والعمل المتواصل على تطويرها. وسنظل ملتزمين بدعم المبادرات التي تدفع هذا النمو، وتتيح للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول السلس إلى الآفاق الاستثمارية القوية في دبي".

إدراج أسهم سوق دبي المالي على منصة eToro يتم بتسهيل من قبل شركة أرقام كابيتال المتخصصة في الأسواق الناشئة في دبي.

نبذة عن إيتورو:

تعتبر إيتورو منصة للتداول والاستثمار تمكنك من الاستثمار والمشاركة والتعلم. وتأسست المنصة في العام 2007 انطلاقاً من رؤية لعالم يستطيع فيه الجميع التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. ويوجد لدينا اليوم ما يزيد على 38 مليون مستخدم مسجل من 75 دولة. ونؤمن بوجود قوة في المعرفة المشتركة، وأنه يمكننا تحقيق أفضل مستويات النجاح من خلال الاستثمار معاً. لذلك، أسسنا مجتمعاً استثمارياً يقوم على التعاون بهدف تزويدك بالأدوات التي تحتاج إليها لتنمية معرفتك وزيادة ثروتك. وبالاعتماد على منصة إيتورو، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة، فضلاً عن اختيار الطريقة التي تستثمر بها، بما في ذلك التداول مباشرة، أو الاستثمار في محفظة، أو محاكاة مستثمرين آخرين. ويمكنك زيارة مركزنا الإعلامي هنا للحصول على آخر أخبارنا.

نبذة عن سوق دبي المالي:

تأسس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات هيئة اعتبارية مستقلة خاصة بها. ويعمل كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في الدولة، ووحدات صناديق الاستثمار وأي أدوات مالية أخرى، محلية كانت أو أجنبية، والتي يقبلها السوق. وأطلق سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، ليصبح أول بورصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم منذ العام 2007. وفي أعقاب طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006، عندما طرح سوق دبي المالي 1.6 مليار سهم، تمثل 20% من رأس المال المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح شركة مساهمة عامة، وتم إدراج أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). وبعد الاكتتاب العام، احتفظت حكومة دبي بنسبة 80% المتبقية من شركة سوق دبي المالي من خلال بورصة دبي المحدودة. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن طريق زيارة موقعه الإلكتروني: www.dfm.ae.

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