الرياض – أعلنت منصة أيادي، المنصة السعودية الرائدة في ربط العملاء بمكاتب الاستقدام المعتمدة، عن إطلاق ميزة التقسيط لاستقدام العمالة المنزلية بالتعاون مع شركات التمويل المعتمدة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام وتمكين الأسر السعودية من الحصول على العمالة المنزلية بطريقة أكثر مرونة وملاءمة للميزانيات المختلفة.

وتُعد أيادي أول منصة رقمية في المملكة تجمع بين مكاتب الاستقدام المعتمدة والعملاء وشركات التمويل ضمن تجربة رقمية متكاملة، تتيح للمستخدمين البحث والمقارنة والاختيار، مع إمكانية تقسيط تكلفة الاستقدام حتى 24 شهرًا بدون دفعة أولى وبموافقات إلكترونية سريعة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

حل تمويلي مرن لتلبية احتياجات الأسر السعودية

وجاء إطلاق ميزة التقسيط استجابة للطلب المتزايد على حلول مالية مرنة في قطاع الاستقدام، حيث تُمكّن أيادي العملاء من استقدام العاملة المنزلية أو السائق الخاص دون الحاجة إلى دفع المبلغ كاملًا مقدمًا، مما يخفف الأعباء المالية ويمنح الأسر مرونة أكبر في اتخاذ قرار الاستقدام.

وتعمل المنصة من خلال الربط المباشر مع شركات التمويل المعتمدة، بما يضمن شفافية الإجراءات وسرعة الموافقة، مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال للأنظمة واللوائح الرسمية.

تجربة رقمية متكاملة وشفافية في الاختيار

توفر منصة أيادي تجربة استخدام سهلة تُمكّن العملاء من:

استعراض العاملات والعمالة المنزلية حسب الجنسية، الخبرة، عدد سنوات العمل، والتكلفة



المقارنة بين عروض مكاتب الاستقدام المعتمدة



اختيار نوع الوظيفة مثل: عاملة منزلية، مربية أطفال، سائق خاص، أو عمالة منزلية متعددة المهارات



الاستفادة من خيار التقسيط مباشرة أثناء إتمام الطلب



كما تتيح المنصة إمكانية اختيار عمالة لديها خبرة في أكثر من تخصص، بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة.

خطوة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الاستقدام

يمثل إطلاق ميزة التقسيط عبر أيادي خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي لقطاع الاستقدام في السعودية، وتعزيز مبدأ الشفافية وسهولة الوصول للخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الرقمية.

وأكدت أيادي أن هذه الميزة تأتي ضمن خططها المستمرة لتطوير حلول مبتكرة تخدم العملاء ومكاتب الاستقدام على حد سواء، وتوفر تجربة موثوقة وآمنة لجميع الأطراف.

عن منصة أيادي

أيادي هي منصة سعودية رقمية متخصصة في ربط العملاء بأفضل مكاتب الاستقدام المعتمدة في المملكة، عبر تجربة رقمية سهلة وسريعة، مع حلول تمويل وتقسيط مرنة بالتعاون مع شركات التمويل، لتسهيل استقدام العمالة المنزلية بطريقة آمنة وموثوقة.



